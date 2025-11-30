В матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью 1:1.

На гол Арона Цейнтера на 67-й минуте хозяева ответили точным ударом Миши Батшуайи на 90+6-й минуте.

Результат матча

Айнтрахт Ф Франкфурт 0:1 Вольфсбург Вольфсбург

0:1 Аарон Центер 67'

Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Эйе Скири ( Махмуд Дахуд 76' ), Рицу Доан, Марио Гётце ( Ннамди Коллинз 62' ), Жан-Маттео Баойя ( Миши Батшуайи 62' ), Ансгар Кнауфф ( Джессик Нганкам 82' ), Фарес Шаиби

Вольфсбург: Камиль Грабара, Янник Герардт ( Винисиус Соуза 86' ), Йенсон Селт, Саэль Кумбеди, Патрик Виммер ( Дженан Пейчинович 71' ), Кристиан Эриксен ( Денис Вавро 86' ), Ловро Майер, Максимилиан Арнольд, Аарон Центер, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура ( Маттиас Сванберг 71' )

Жёлтые карточки: Натаниэль Браун 56' — Патрик Виммер 70'