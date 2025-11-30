В матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью 1:1.
На гол Арона Цейнтера на 67-й минуте хозяева ответили точным ударом Миши Батшуайи на 90+6-й минуте.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт0:1ВольфсбургВольфсбург
0:1 Аарон Центер 67'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Махмуд Дахуд 76'), Рицу Доан, Марио Гётце (Ннамди Коллинз 62'), Жан-Маттео Баойя (Миши Батшуайи 62'), Ансгар Кнауфф (Джессик Нганкам 82'), Фарес Шаиби
Вольфсбург: Камиль Грабара, Янник Герардт (Винисиус Соуза 86'), Йенсон Селт, Саэль Кумбеди, Патрик Виммер (Дженан Пейчинович 71'), Кристиан Эриксен (Денис Вавро 86'), Ловро Майер, Максимилиан Арнольд, Аарон Центер, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура (Маттиас Сванберг 71')
Жёлтые карточки: Натаниэль Браун 56' — Патрик Виммер 70'
У «Айнтрахта» теперь 21 зачетны балл и он располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» с 9 очками идет 15-м.