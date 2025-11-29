«СКА-Хабаровск» обыграл в гостях «Сокол» в матче 21-го тура Первой лиги — 2:0.

Первый гол в матче забил Хакобо Алькальде на 28-й минуте. Гости могли забить во второй раз, но Камран Алиев не смог реализовать пенальти на 40-й минуте.

В компенсированное время Степан Глотов все же помог хабаровчанам забить второй гол в матче и установить окончательный счет.

Результат матча Сокол Саратов 0:1 СКА-Хабаровск Хабаровск 0:1 Alcalde J. 28' Сокол: Тимур Крайков, Артём Быков, Аллон Бутаев, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Иван Чуриков ( Gloydman N. 81' ), Александр Мухин, Владислав Лазарев ( Egorushkin A. 74' ), Кирилл Никитин ( Сергей Грибов 46' ), Kahrimanovic A., Kostin V. ( Kireenko P. 46' ) СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Арсен Адамов, Егор Носков, Давид Шавлохов, Роман Емельянов, Мастерной Владислав ( Gurban G. 83' ), Садыг Багиев, Данила Янов ( Василий Алейников 88' ), Камран Алиев, Дмитрий Цыпченко, Alcalde J. ( Glotov S. 89' ) Жёлтые карточки: Владимир Ковачевич 39' (Сокол), Kostin V. 41' (Сокол), Александр Мухин 47' (Сокол)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 50% Владение мячом 50% 7 Угловые удары 0

«СКА-Хабаровск» поднялся на 8-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Сокол» с 16 очками остается на 17-й позиции.