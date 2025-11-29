«СКА-Хабаровск» обыграл в гостях «Сокол» в матче 21-го тура Первой лиги — 2:0.
Первый гол в матче забил Хакобо Алькальде на 28-й минуте. Гости могли забить во второй раз, но Камран Алиев не смог реализовать пенальти на 40-й минуте.
В компенсированное время Степан Глотов все же помог хабаровчанам забить второй гол в матче и установить окончательный счет.
Результат матча
СоколСаратов0:1СКА-ХабаровскХабаровск
0:1 Alcalde J. 28'
Сокол: Тимур Крайков, Артём Быков, Аллон Бутаев, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Иван Чуриков (Gloydman N. 81'), Александр Мухин, Владислав Лазарев (Egorushkin A. 74'), Кирилл Никитин (Сергей Грибов 46'), Kahrimanovic A., Kostin V. (Kireenko P. 46')
СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Арсен Адамов, Егор Носков, Давид Шавлохов, Роман Емельянов, Мастерной Владислав (Gurban G. 83'), Садыг Багиев, Данила Янов (Василий Алейников 88'), Камран Алиев, Дмитрий Цыпченко, Alcalde J. (Glotov S. 89')
Жёлтые карточки: Владимир Ковачевич 39' (Сокол), Kostin V. 41' (Сокол), Александр Мухин 47' (Сокол)
«СКА-Хабаровск» поднялся на 8-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Сокол» с 16 очками остается на 17-й позиции.