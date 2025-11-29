В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» примет «ПСЖ». Начало встречи — в 19:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

55' Ещё шанс у парижан! Меюлю выше всех выпрыгнул в штрафной «Монако» и пробил головой — в сантиметрах от штанги пролетел мяч.

54' Отличный момент у «ПСЖ»! Меюлю в быстрой атаке вырезал пас низом на ход Хвиче, грузин в упор наносил удар в касание, но Градецки ногой сумел отразить мяч.

53' Дальний удар Витиньи пришёлся в голову Салису — опасности нет.

52' Владеют мячом парижане вдали от чужих ворот. Есть трудности с продвижением вперёд.

50' Едва не накрыли монегаски в прессинге Люку Шевалье в его вратарской. Обошлось для «ПСЖ» в этот раз, на мгновение бы промедлил вратарь гостей — Балогун бы мяч забирал.

49' Кварацхелия пошёл в дриблинг в чужой штрафной, но упустил мяч за линию ворот.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 7 Фолы 8

48' Удар из-за штрафной в касание от Вандерсона пролетел значительно выше перекладины.

47' Кайо Энрике с левого фланга навесил в штрафную, откуда мяч на угловой вынес Люка Эрнандес.

46' Стартовала вторая половина матча. Замен в перерыве не было.

45+4' Перерыв! 0:0 в матче «Монако» и «ПСЖ» при фактически равной игре. Голевых моментов возникает пока не так много, как хотелось бы — верим, что во втором тайме будет веселее.

45+3' Прихрамывая, покинул поле защитник «ПСЖ». Ещё какое-то время команды поиграют в первом тайме.

45+2' В очередной раз появилась медицинская бригада на поле. Эрнандес получил повреждение.

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму.

45' Балогун откликнулся на подачу с левого фланга в штрафной и уже собирался бить — в последний момент Люка Эрнандес выставил ногу и помешал форварду «Монако».

44' Столкнулись головами Балогун и Эрнандес, оба упали на газон, но быстро поднялись на ноги.

43' Ли Кан Ин оказался в офсайде после передачи Меюлю. Хотя мяч до корейца всё равно в этом эпизоде не дошёл.

41' Снова опасно атакует «Монако» — ещё один корнер заработан после удара Камара. Поджимают хозяева под конец первого тайма.

40' ГОООЛ забил Мохамед Салису головой после навеса Кайо Энрике, но боковой зафиксировал положение вне игры.

39' Перехватил мяч «Монако» около штрафной гостей в результате прессинга, но не смог им распорядиться как следует — Головин в штрафной не смог обработать не слишком удобную передачу партнёра.

37' Навешивал Руис в штрафную «Монако», вынес оттуда мяч Керер. А дальше Меюлю завалил Камара на фланге.

35' Два подряд удара от игроков «ПСЖ» из пределов штрафной: сначала Хвича на исполнение бил в дальнюю девятку — отразил Градецки, а через несколько мгновений ещё и Ли Кан Ин ударил мимо ворот.

34' В штангу попал Салису! Подача со штрафного долетела до головы защитника «Монако», Салису без сопротивления бил в ближний угол и совсем немного не попал.

33' Жёлтую карточку получил Витинья. Аклиуш пробрасывал мяч себе на ход, португалец остановил его рукой.

32' Ли Кан Ин обыграл в штрафной Салису и решился на удар, но позиция была далеко не идеальной — кореец не попал в створ.

30' Разгоняется у нас игра потихоньку, наконец-то начали возникать опасные моменты, да и скорости явно подросли по сравнению с первыми минутами.

28' Какой сейв от Шевалье! Классный удар из штрафной нанёс Минамино в касание после навеса Аклиуша в противоход голкиперу, но Шевалье успел среагировать и отразить этот мяч.

27' Снова врачи на поле. Ламин Камара страдает после стыка с Кварацхелией.

26' Опасно было в штрафной хозяев после этого углового. Витинья бил из-за штрафной — Градецки отбил прямо перед собой, а Пачо едва не успел на добивание.

25' С линии штрафной пробил по воротам «Монако» Хвича после дриблинга, мяч рикошетом от ноги Керера улетел на угловой.

24' Снова «Монако» добрался с мячом до чужой штрафной и снова ничего не придумал — заброс Аклиуша пошёл туда, где не было вообще никого из своих.

23' Позиционную атаку парижане проводят. Всей командой «ПСЖ» уже на половине поля «Монако».

22' Головин приложился с дистанции — мяч пошёл в створ, но практически по центру. Шевалье справился без труда.

21' Неплохо Камара закидывал в штрафную «ПСЖ» в поисках открывавшегося Аклиуша, но немного не хватило точности — Шевалье взглядом проводил мяч за лицевую.

20' Неподготовленный удар по воротам нанёс Фабиан Руис, мяч прошёл далеко от створа ворота Градецки.

18' Завалили Меюлю в центре поля. Продолжается атака парижан — 55% владения у них к этой секунде.

16' Фабиан Руис получил мяч в чужой штрафной, но не придумал что с ним делать и в итоге отдал его сопернику.

15' Игра продолжается. Шевалье уже в воротах, «ПСЖ» с мячом, «Монако» прессингует.

14' Продолжает приходить в себя вратарь гостей, матч пока не возобновляется. Но сам Шевалье показывает, что с ним всё нормально и замена не потребуется.

13' Оказывают помощь врачи Люке Шевалье. А тем временем Матвей Сафонов уже вовсю разминается — напомним, что в этом сезоне он за «ПСЖ» ещё не провёл ни одной минуты.

12' Первая жёлтая в матче. Ламин Камара перестарался с прессингом Люки Шевалье и жёстко въехал в ногу вратарю «ПСЖ».

10' И ещё одна атака «Монако» добралась до штрафной площади «ПСЖ» — тут уже пришлось Маркиньосу блокировать удар Балогуна с острого угла.

08' Вот и хозяевам удалось организовать атаку и даже доставить мяч в чужую штрафную, но парижане быстро выгнали соперника оттуда.

07' В невысоком темпе проходят первые минуты. «ПСЖ» события не форсирует и спокойно контролирует мяч, «Монако» в прессинг не слишком активно идёт.

05' Удалось после этого углового пробить в створ с лёта Салису, мяч летел не очень сильно, но Шевалье только со второй попытки его забрал.

04' Первый угловой в матче заработал «Монако» — Маркиньос прервал прострел Кайо Энрике.

03' Первый заброс из глубины пошёл в направлении Хвичи, защита «Монако» нейтрализовала угрозу. Стоит отметить, что линия обороны хозяев пока поднимается довольно высоко.

02' Сразу же «ПСЖ» на правах фаворита забрал мяч под контроль и владеет им на своей половине поля.

01' Матч начался!

До матча

18:58 Футболисты уже вышли на поле — через пару минут прозвучит стартовый свисток.

18:52 В Монако сегодня не жарко, но погода всё равно максимально комфортная и футбольная — ясно и 14 градусов выше нуля.

18:46 Встречу «Монако» и «ПСЖ» будет судить, пожалуй, самый известный французский арбитр — 43-летний Клеман Тюрпен.

18:39 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Арена вмещает 18 523 зрителя.

Стартовые составы команд

«Монако»: Градецки, Вандерсон, Керер, Салису, Кайо Энрике, Тезе, Камара, Головин, Аклиуш, Минамино, Балогун.

«ПСЖ»: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Л. Эрнандес, Невеш, Витинья, Руис, Ли, Кварацхелия, Меюлю.

«Монако»

После ухода Ади Хюттера и назначения Себастьяна Поконьоли проблемы монегасков особо никуда не делись. При новом тренере команда выиграла всего три матча из девяти, а в Лиге 1 вообще набрала 0 очков в последних трёх турах — за поражением от ФК «Париж» (0:1) последовали разгромы от «Ланса» (1:4) и «Ренна» (1:4). «Монако» пока что и в чемпионате идёт так себе — только на восьмом месте после 13 туров, и в Лиге чемпионов едва заползает в топ-24 общего этапа — занимает 23-ю строчку.

Атака у команды Поконьоли работает вполне прилично: 25 голов за 13 матчей чемпионата — это четвёртый результат в лиге. Но вот с обороной всё катастрофически плохо: «Монако» пропустил столько же, сколько забил — 25 голов — и ещё больше пропущенных всего лишь у двух клубов Лиги 1, «Лорьяна» и «Меца» из подвала таблицы. А ведь к сегодняшней встрече с «ПСЖ» проблем добавилось: помимо травмированных Дайера и Мависса в нём не примет участия ещё и опорник Закария, получивший красную в последнем туре.

«ПСЖ»

Положение парижан, само собой, значительно лучше. В Лиге 1 они продолжают лидировать, потерпев всего одно поражение за 13 игр, и уже восемь туров никому не проигрывают. В прошлые выходные «ПСЖ» уверенно разобрался дома с «Гавром» (3:0), а после этого в Лиге чемпионов выиграл у «Тоттенхэма» в безумном матче с восемью голами (5:3). В ЛЧ, кстати, тоже всё прекрасно — 12 очков из 15 возможных и второе место в таблице вслед за «Арсеналом».

Тащит парижский клуб в этом сезоне вовсе не обладатель «Золотого мяча» Дембеле — главный герой совсем другой: речь о Витинье — лучшем бомбардире «ПСЖ» в Лиге чемпионов (четыре гола) и лучшем ассистенте всей Лиги 1 (шесть голевых). Именно португалец своим хет-триком принёс команде в среду победу над «Тоттенхэмом». Против «Монако» Витинья в старте, зато вне заявки остаются травмированные Дуэ, Хакими и Мендеш. Вот-вот должен полноценно вернуться в строй и Дембеле, но пока ещё он не до конца восстановился после повреждения и вынужден начинать матчи на скамейке запасных.

Личные встречи

«Монако» не может обыграть парижан на протяжении уже пяти матчей: последняя победа над «ПСЖ» датируется аж февралём 2023-го (3:1), после чего монегаски лишь однажды зацепили ничью и четыре раза проиграли. Хотя вот на «Луи II» статистика куда приятнее — из пяти последних матчей тут «ПСЖ» выиграл всего один и трижды уступил.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.70.