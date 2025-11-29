прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.70

«Монако» встретится с ПСЖ в рамках 14-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 19:00 по мск.

«Монако»

Турнирное положение: Команда выпала из гонки за лидерство в Лиге 1. «Монако» после 13-и туров занимает 8-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 1 балл.

На своем поле команда также выступает не лучшим образом, набрав 13 очков из 21-го возможного дома. По этому показателю «Монако» занимает 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Пафосом» (2:2). Матчем ранее «Монако» крупно проиграла «Ренну» (1:4) в Лиге 1.

У команды продолжается серия поражений в чемпионате Франции, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Монако» также уступил «Лансу» (1:4) и «Парижу» (0:1).

Не сыграют: Дайер, Мависса и Закария (у всех — травмы).

Состояние команды: Что-то в игре «Монако» случилось. Команда боролась за лидерство в чемпионате Франции, но затем случилась серия поражений, а частенько эти встречи заканчивались с разгромным результатом.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин довольно уверенно стартовал в нынешнем сезоне, а сейчас у игрока просадка. В 7-и встречах Лиги 1 футболист забил 2 гола.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане, в отличие от «Монако», сильно не проваливался. ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе после 13-и туров.

Несмотря на это, у команды есть пару конкурентов, которые все никак не отваливаются. «Марсель» и «Ланс» также выступают стабильно, отставая от ПСЖ лишь на 2 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече подопечные Луиса Энрике обыграли «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов со счетом 5:3. Матчем ранее ПСЖ разгромил «Гавр» (3:0) в Лиге 1.

В чемпионате Франции парижане выигрывают на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок ПСЖ также обыграл «Лион» (3:2) и «Ниццу» со счетом 1:0.

Не сыграют: Дуэ и Хакими (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас парижанам нельзя проваливаться. Если «Марсель» и «Ланс» не настроены отступать, то у ПСЖ могут быть проблемы. Команда будет мотивирована продолжить свою победную серию и в предстоящем матче.

В последних 5-и очных встречах ПСЖ 4 раза обыгрывал «Монако» и лишь однажды команды сыграли вничью. Получится ли на сей раз у подопечных Энрике справиться с соперником? ПСЖ будет доминировать, ведь у «Монако» продолжается провальный период.

Статистика для ставок

«Монако» проиграл 3 последних матча в Лиге 1, пропустив 9 голов

ПСЖ, напротив, выиграл 3 последних встречи в чемпионате Франции

ПСЖ 4 раза обыгрывал «Монако» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.60, победа «Монако» — 5.00, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

Прогноз: Любая черная серия рано или поздно заканчивается, а ПСЖ — отличный раздражитель.

Ставка: Победа «Монако» с форой (0) за 3.70.

Прогноз: В 1-м тайме «Монако» попытается сдержать давление ПСЖ.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.65.