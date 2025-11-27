Иногда кажется, что «Тоттенхэм» всё время балансирует на границе между хаосом и прогрессом. В Париже получилось даже красиво — смелый старт и конкурентный футбол по ходу матча. Но всё это потеряло смысл, поскольку Витинья решил, что «ПСЖ» точно не проиграет.

Результат матча ПСЖ Париж 5:3 Тоттенхэм Лондон 0:1 Ришарлисон 35' 1:1 Витор Феррейра 45' 1:2 Рандаль Коло Муани 50' 2:2 Витор Феррейра 53' 3:2 Фабиан Руис 59' 4:2 Вильян Пачо 65' 4:3 Рандаль Коло Муани 73' 5:3 Витор Феррейра 76' пен. ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш ( Лукас Эрнандес 46' ), Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Илья Забарный 90' ), Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия ( Усман Дембеле 79' ), Брэдли Баркола ( Ли Кан Ин 56' ), Quentin Ndjantou ( Гонсалу Рамуш 79' ) Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс ( Вильсон Одобер 84' ), Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Папе Сарр ( Ксави Симонс 84' ), Лукас Бергвалль ( Жоау Палинья 76' ), Родриго Бентанкур, Арчи Грей ( Мохаммед Кудус 76' ), Педро Порро, Рандаль Коло Муани ( Дестини Удоджи 84' ), Ришарлисон Жёлтая карточка: Лукас Бергвалль 45+2' (Тоттенхэм) Красная карточка: Лукас Эрнандес 90+3' (ПСЖ)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 67 Владение мячом 33 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 10 Фолы 16

Вся неделя вокруг команды Франка крутилась вокруг той унылой игры на «Эмирейтс». Париж ожидал ту же осторожную и зажатую версию «шпор», но вышла команда, которая будто забыла о своём уикенде. Много движения в центре плюс два нападающих, которые не просто гуляли по чужой трети, а пахали в прессинге. «ПСЖ», который привык сам задавать темп, оказался в ситуации, где ему приходится угадывать направление атаки. Кварацхелия злился, Заир-Эмери цеплялся за мяч чуть дольше обычного, а у защитников постоянно горели выходы через короткий пас.

Лёгкая, почти уличная комбинация слева, навес Грея в штрафную, а там Коло Муани решил сыграть в стиле Ромелу Лукаку и скинуть на дальнюю штангу, хотя этим он обычно не занимается. Ришарлисону оставалось только занести мяч в сетку. И в те минуты казалось, что план Франка не временная реакция на критику, а что-то реальное, что можно развивать. Париж выглядел немного скованным, даже робким. Но это только на старте.

Ришарлисон globallookpress.com

Витинья уже давно доказал всему миру свою уникальность и шик. Однако в этом матче гений португальца вышел на какой-то особенный уровень. Первый его гол — это то, что вообще происходит за пределами тренировок. Короткий розыгрыш углового, мяч катится чуть наискосок, а он почти без замаха вонзает мяч в сетку из-за штрафной. Сложилось ощущение, что многие на поле не совсем поняли, что вообще произошло.

Удар Витиньи globallookpress.com

У «шпор» такие эпизоды оформлять некому, и это не упрёк, просто факт. И всё же на Франка сработал перерыв. Начало второго тайма — одно из лучших для «Тоттенхэма» в ЛЧ. «Шпоры» забыли о пропущенном мяче и с новым импульсом пошли топтать чемпионов Европы. А Коло Муани напомнил, что «ПСЖ», возможно, зря отдал его в аренду именно английской команде. Угловой, подбор, серия отскоков — и мяч влетает в сетку после мощного удара, буквально сквозь защиту Парижа.

Удар Коло Муани globallookpress.com

А потом «ПСЖ» включился по-настоящему

Есть моменты, когда «ПСЖ» будто перестаёт считаться с логикой. Не в том смысле, что им везёт. Скорее наоборот, команда будто специально начинает на пониженной скорости, чтобы было куда расти. Мяч заходил быстрее, заработал первый пас, решения стали приниматься на полсекунды раньше. И «Тоттенхэм», который отлично держался, теряет равновесие.

Витинья — во второй раз у штрафной соперника. На этот раз бить не стал, принял, ушёл влево, положил в дальний. И тут ведь ничего не сделаешь! Полузащитники просто не должны уметь так идеально бить по воротам раз за разом. А Витинья умеет.

Витинья globallookpress.com

После этого у гостей всё было только хуже. Потеря Сарра, гол Фабиана, стандарт, на котором Пачо разобрался раньше остальных — три момента за двенадцать минут, которые сбили дыхание «Тоттенхэму». Не было глобального провала, но была серия микро-эпизодов, в которых «ПСЖ» был взрослее.

Виллиан Пачо globallookpress.com

И всё же — уважение Коло Муани. Француз прорвался по центру, немного криво ушёл от защитников и вонзил второй мяч в сетку ворот бывшей команды. У гостей точно появилась надежда на что-то большее, на то, что маятник теперь качнётся в их сторону. Но нет, Витинья снова попросил слово. Ромеро сыграл рукой в штрафной, и португалец опустил занавес с пенальти. Он пробил спокойно, с каким-то внутренним порядком, который в этот вечер ощущался в каждом его действии.

Пенальти Витиньи globallookpress.com

Нелепое удаление Тео Эрнандеса в концовке просто лишает Энрике возможности ротации в следующем матче. Но перевернуть матч за 4 минуты в большинстве гостям, очевидно, не удалось.

«ПСЖ» в этой игре не был идеален, его даже трудно назвать стабильным. Но у них был игрок, который выиграл матч в одиночку. И этого оказалось достаточно, чтобы перекрыть самую смелую версию «Тоттенхэма» за последнее время.