Иногда кажется, что «Тоттенхэм» всё время балансирует на границе между хаосом и прогрессом. В Париже получилось даже красиво — смелый старт и конкурентный футбол по ходу матча. Но всё это потеряло смысл, поскольку Витинья решил, что «ПСЖ» точно не проиграет.
Вся неделя вокруг команды Франка крутилась вокруг той унылой игры на «Эмирейтс». Париж ожидал ту же осторожную и зажатую версию «шпор», но вышла команда, которая будто забыла о своём уикенде. Много движения в центре плюс два нападающих, которые не просто гуляли по чужой трети, а пахали в прессинге. «ПСЖ», который привык сам задавать темп, оказался в ситуации, где ему приходится угадывать направление атаки. Кварацхелия злился, Заир-Эмери цеплялся за мяч чуть дольше обычного, а у защитников постоянно горели выходы через короткий пас.
Лёгкая, почти уличная комбинация слева, навес Грея в штрафную, а там Коло Муани решил сыграть в стиле Ромелу Лукаку и скинуть на дальнюю штангу, хотя этим он обычно не занимается. Ришарлисону оставалось только занести мяч в сетку. И в те минуты казалось, что план Франка не временная реакция на критику, а что-то реальное, что можно развивать. Париж выглядел немного скованным, даже робким. Но это только на старте.
Витинья уже давно доказал всему миру свою уникальность и шик. Однако в этом матче гений португальца вышел на какой-то особенный уровень. Первый его гол — это то, что вообще происходит за пределами тренировок. Короткий розыгрыш углового, мяч катится чуть наискосок, а он почти без замаха вонзает мяч в сетку из-за штрафной. Сложилось ощущение, что многие на поле не совсем поняли, что вообще произошло.
У «шпор» такие эпизоды оформлять некому, и это не упрёк, просто факт. И всё же на Франка сработал перерыв. Начало второго тайма — одно из лучших для «Тоттенхэма» в ЛЧ. «Шпоры» забыли о пропущенном мяче и с новым импульсом пошли топтать чемпионов Европы. А Коло Муани напомнил, что «ПСЖ», возможно, зря отдал его в аренду именно английской команде. Угловой, подбор, серия отскоков — и мяч влетает в сетку после мощного удара, буквально сквозь защиту Парижа.
А потом «ПСЖ» включился по-настоящему
Есть моменты, когда «ПСЖ» будто перестаёт считаться с логикой. Не в том смысле, что им везёт. Скорее наоборот, команда будто специально начинает на пониженной скорости, чтобы было куда расти. Мяч заходил быстрее, заработал первый пас, решения стали приниматься на полсекунды раньше. И «Тоттенхэм», который отлично держался, теряет равновесие.
Витинья — во второй раз у штрафной соперника. На этот раз бить не стал, принял, ушёл влево, положил в дальний. И тут ведь ничего не сделаешь! Полузащитники просто не должны уметь так идеально бить по воротам раз за разом. А Витинья умеет.
После этого у гостей всё было только хуже. Потеря Сарра, гол Фабиана, стандарт, на котором Пачо разобрался раньше остальных — три момента за двенадцать минут, которые сбили дыхание «Тоттенхэму». Не было глобального провала, но была серия микро-эпизодов, в которых «ПСЖ» был взрослее.
И всё же — уважение Коло Муани. Француз прорвался по центру, немного криво ушёл от защитников и вонзил второй мяч в сетку ворот бывшей команды. У гостей точно появилась надежда на что-то большее, на то, что маятник теперь качнётся в их сторону. Но нет, Витинья снова попросил слово. Ромеро сыграл рукой в штрафной, и португалец опустил занавес с пенальти. Он пробил спокойно, с каким-то внутренним порядком, который в этот вечер ощущался в каждом его действии.
Нелепое удаление Тео Эрнандеса в концовке просто лишает Энрике возможности ротации в следующем матче. Но перевернуть матч за 4 минуты в большинстве гостям, очевидно, не удалось.
«ПСЖ» в этой игре не был идеален, его даже трудно назвать стабильным. Но у них был игрок, который выиграл матч в одиночку. И этого оказалось достаточно, чтобы перекрыть самую смелую версию «Тоттенхэма» за последнее время.