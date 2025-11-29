«Балтика» одержала победу над «Спартака» (1:0) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.
На 30-й минуте встречи игрок калининградцев Ираклий Манелов получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Единственный гол в этом матче «Балтика» забила на 60-й минуте, отличился Николай Титков.
Результат матча
БалтикаКалининград1:0СпартакМосква
1:0 Николай Титков 60'
Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Александр Филин, Мингиян Бевеев (Андрей Мендель 65'), Владислав Саусь, Илья Петров (Элдар Чивич 65'), Николай Титков (Сергей Пряхин 65'), Ираклий Манелов, Брайан Хиль (Offor C. 38'), Belikov I.
Спартак: Александр Максименко, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (Антон Заболотный 75'), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Пабло Солари, Wooh C., Djiku A., Fernandes G.
Жёлтые карточки: Offor C. 67', Андрей Мендель 87' — Djiku A. 49', Даниил Денисов 76'
Красная карточка: Ираклий Манелов 30' (Балтика)
После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции с 28-ю баллами.