После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции с 28-ю баллами.

Единственный гол в этом матче «Балтика» забила на 60-й минуте, отличился Николай Титков .

На 30-й минуте встречи игрок калининградцев Ираклий Манелов получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Балтика» одержала победу над «Спартака» (1:0) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

