Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру вратаря Андрея Лунина после выездной победы над «Олимпиакосом» (4:3) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Андрей Лунин globallookpress.com

Алонсо отметил, что Лунин обладает сильным характером и всегда сохраняет готовность выйти на поле.

«Он неоднократно доказывал это на протяжении всей своей карьеры, и мы полностью ему доверяем. Андрею удаётся отлично выполнять роль футболиста, который должен быть в тонусе каждый момент.

Мы рассчитываем на него, когда возникает необходимость, и он будет играть», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.