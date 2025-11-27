Групповой этап Лиги Европы подходит к экватору, и противостояние «Порту» с «Ниццей» становится одним из тех матчей, где пересекаются противоположные векторы сезона. Португальский клуб держит уверенный ритм, постепенно набирая очки и приближаясь к зоне прямого выхода в плей-офф. Французская команда, напротив, переживает затяжной спад: поражения на европейской арене сочетаются с трудностями во внутреннем чемпионате, а стабильности в игре по-прежнему нет. При этом сама встреча обещает быть интереснее, чем может показаться по турнирным раскладам. «Порту» строит игру через надёжность и последовательность, тогда как «Ницца» остаётся командой вспышек — способной забить, но не всегда способной удержать равновесие. Контраст подходов, разная динамика результатов и давление турнирной ситуации делают эту игру важной для обеих сторон: хозяева могут приблизиться к верхней четвёрке, гости — попытаться ухватиться за шанс остаться в борьбе

48' По другому смотрится «Ницца», активней, смелее.

46' Чуть не сообразили на двоих привоз Данте и Йеванн Диуф, ветеран плохо отдал, а вратарь, пытаясь вынести мяч, «кексонул», но португальцы подарком не воспользовались.

46' Второй тайм начался. Замен пока нет.

45+5' Закончился первый тайм. Ощутимое преимущество у хозяев, контролируют они ход матча и пока не понятно за счёт чего французы собираются исправлять ситуацию. Впереди у них ничего не получается, а сзади один за всех бьётся ветеран Данте.

45+1' С ноги Фронхольда сняли мяч, а атака была перспективная.

45' 4 минуты добавил судья.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 2 Угловые удары 1 3 Офсайды 0 10 Фолы 6

43' Здорово мяч лет с аута в штрафную, доходит до Агеховы, суета в штрафной, следует удар, под мяч бросается защитник и после опасного рикошета сфера улетает на угловой.

39' Вейга отмечает взаимностью.

38' Клосс фолит.

37' А вот и первый по-настоящему опасный момент у гостей: по центру рвался к штрафной Софьян Диоп, отыгрался в касание с Абди, тот ему вернул мяч чуть выше одиннадцатиметровой отметки, но Софьян зарядил выше ворот.

34' Гоооооооооо!!!!! Получил мяч на границе штрафной Фрохольдт, развернулся вокруг своей оси и сделал поперечную передачу на Вейгу, тот ворвался в штрафную и мощным ударом пробил в створ. 2:0.

30' Мохамед-Али Шо на правом фланге за счёт прессинга перехватил мяч, протащил до штрафной и прострелил, но снова без адреса, защитники выбили мяч, Шо бился до конца и попробовал вернуть мяч, но не получилось, оказался в меньшинстве.

28' Сансон сделал дальнюю диагональ с правого фланга на левый на Абди, тот прорвался по флангу и подал в штрафную, но вновь не точно.

24' Возобновился матч. Варелу увели за пределы поля, пока не понятно, сможет он игру продолжить или потребуется замена. Матч возобновился.

22' Получил травму Варела в единоборстве с Данте, судья нарушения не увидел, но очень больно испанцу. Выходит медицинская бригада. Пауза в игре.

19' Неожиданно ошиблись при владении португальцы на чужой половине, подобрал мяч Моффи, побежал в отрыв, убрал в центре защитника, прорвался к штрафной, но входить в неё почему то не стал, ударил в направлении левого верхнего угла, но сильно мимо.

18' Контролируют ход матча хозяева.

16' Вялую попытку предприняли гости убежать в отрыв, но последняя передача оказалась совсем не точной и забрал мяч Кошта.

14' Гюль фолит. Чуть позже Данте. Фолов много, но пока без жёлтых карточек.

13' Диоп ответил нарушением правил.

12' Моура грубо фолит.

09' Игра совсем успокоилась, только фолами отмечаются команды.

06' Диоп попробовал пробить с угла штрафной площади, но удар был заблокирован.

06' Клаусс выполнил подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.

04' Первый фол в игре — Варела отличился.

03' Клосс прорвался по правому флангу, прострелил в штрафную, но без адреса.

01' Гоооооол!!! 19 секунда матча. 1:0. Это фантастика!!! Начиная со стартового розыгрыша мяча, португальцы понеслись в атаку через правый фланг, пошла подача в штрафную, защитники отбились, но подбор оказался за хозяевами, Пепе протащил мяч практически до лицевой и отдал передачу под себя, в середину штрафной, откуда Вейга вколотил мяч в сетку, ещё и рикошет помог португальцам.

01' Матч начался. С центра разыграли футболисты «Порту». Трансляцию для вас буду вести я — Андрей Герасимов.

До матча

20:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:30 В Порту ясно, температура +14 градусов.

20:25 Главный судья матча Матей Юг из Словении.

20:20 Матч пройдёт в городе Порту (Португалия), на стадионе «Драгау», вместимость арены — 50 399 зрителей.

Стартовые составы команд

Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Пабло Паулино Росарио, Якуб Кивёр, Франсишку Моура, Виктор Фрохольдт, Алан Варела, Габриэль Вейга, Пепе, Самуэль Агехова, Дениз Гюль.

Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте Бонфин, Али Абди, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Морган Сансон, Софьян Диоп, Мохамед-Али Шо, Теремас Моффи.

Порту

«Порту» подходит к игре с «Ниццей» в состоянии спокойной уверенности. «Драконы» начали турнир убедительно: аккуратная победа в гостях над «Зальцбургом» (1:0) и домашний успех против «Црвены Звезды» (2:1) вывели португальцев в лидеры квартета. Однако английский «Ноттингем Форест» резко сбил темп — поражение 0:2 стало первым тревожным звонком. Следом «Порту» взял важную ничью в Утрехте (1:1) и закрепился на промежуточном 14-м месте в общей таблице ЛЕ, всего в одном шаге от прямого попадания в 1/8 финала.

Команда вписалась в плотный график уверенно. В национальных турнирах «драконы» отыграли без сбоев: минимальная победа над «Фамаликаном» в чемпионате (1:0) и спокойный кубковый проход «Синтренсе» (3:0) подчеркнули общую собранность коллектива. В чемпионате Португалии они уверенно идут первыми.

Текущий отрезок у подопечных Сержа Консейсау выглядит цельно: пять матчей без поражений, чёткая структура игры и минимум риска. «Порту» почти не позволяет соперникам разгонять атаки — средний показатель 0.60 пропущенных мяча за последние пять встреч объясняет, почему команда так уверенно чувствует себя даже на выезде. Центральная ось действует ровно, а оборонительная дисциплина позволяет удерживать контроль в ключевые промежутки матчей.

Впереди «Порту» тоже сохраняет динамику: голы в пяти официальных играх подряд и средняя результативность 1.80 говорят о том, что «драконы» не только создают моменты, но и умеют грамотно доводить их до удара. Вейга и Борха Сайнс добавили команде вариативности — оба активно продвигают мяч через центр и помогают удерживать темп в позиционных атаках.

Ницца

«Ницца» идёт по групповому этапу Лиги Европы словно против течения. Всё началось с поражения от «Ромы», встреча закончилась 1:2. Дальше неприятная тенденция только закрепилась: поражение тем же счётом от «Фенербахче», затем — такое же 1:2 в Виго от «Сельты». Команда Адриана Урсеа стабильно забивает, но так же стабильно уступает.

Четвёртый тур стал самым богатым на голы, но не на очки. «Фрайбург» взял верх на Лазурном берегу — 3:1, а «Ницца» впервые в группе пропустила трижды. После четырёх туров французский клуб остаётся на дне группы и в глобальной таблице ЛЕ — в зоне аутсайдеров, без единого очка и с одной из худших оборон.

Ситуацию усугубляет внутренний кризис: в Лиге 1 команда проиграла три матча подряд, и структурная рыхлость видна невооружённым взглядом. Французы создают моменты, но не умеют управлять ими. Проблемы — в организации: разрывы между линиями, провалы в центральной зоне, запоздалые подстраховки.

При этом нельзя сказать, что команда безнадёжна в атаке. Боги и Гоувейя — единственные, кто держит игру живой: индивидуальные обводки, быстрые переходы, попытки вскрывать фланги. В трёх последних матчах «Ницца» забивает стабильно, но каждый раз соперник отвечает более весомо.

Глобальная статистика на выездах тоже не вдохновляет: 1 победа в десяти гостевых матчах, восемь поражений и частые потери контроля уже в первом тайме. Всё это делает ближайший выезд в Порту один из самых сложных в нынешнем сезоне.

