26 ноября в четвертьфинале Кубка России состоится повторное московское дерби, в котором «Локомотив» будет принимать «Спартак». Начало игры в 20:30 мск.

Первая игра в этой серии завершилась победой «Спартака» 3:1. «Локомотиву» придется рисковать, больше идти вперед, чтобы выровнять ситуацию и попытаться спасти путевку в полуфинал.

«Локо» может воспользоваться преимуществом домашнего стадиона, на котором «железнодорожники» обыграли «красно-белых» в последних двух матчах. Как бы там ни было, «Спартак» сейчас в хорошей форме. В последних трех играх он победил «Локомотив» и ЦСКА. Гости приложат все усилия, чтобы продолжить свою серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Букмекеры не сомневаются в проходе «Спартака» в полуфинал — 5.80 и 1.10, при этом на победу в матче они дают 2.52 и 2.66 соответственно.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Локомотива» при счете 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

