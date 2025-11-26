прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.60

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Поединок пройдет 26 ноября и начнется в 20:30 по мск.

«Локомотив»

Путь к 1/4 финала: «Железнодорожники» провели неплохой групповой этап Кубка России. «Локомотив» занял 2-ю строчку в своей группе с 13-ю очками в активе, опередив «Балтику» (3-е место) на 8 пунктов.

Команда прошла в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, где «Локомотиву» противостоит «Спартак». В 1-м матче «железнодорожники» уступили сопернику со счетом 1:3.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), упустив преимущество на 15-й минуте. До этого «Локомотив» обыграл «Оренбург» (1:0).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «железнодорожники» выиграли только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок «Локомотив» сумел забить 4 гола при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Москвичи переживают не самый лучший период, у команды не получается стабильно побеждать. К тому же, «Локомотив» находится на краю пропасти.

Подопечным Михаила Галактионова необходимо переламывать ход противостояния против «Спартака». «Локомотив» должен обыгрывать соперника минимум в 2 мяча. Получится ли? Большой вопрос...

«Спартак»

Путь к 1/4 финала: «Красно-белые» очень уверенно провели групповой этап Кубка России. В группе С «Спартак» занял 1-е место с 13-ю очками в активе, опередив махачкалинское «Динамо» по дополнительным показателям.

У команды было противостояние только с махачкалинцами. «Ростов» и «Пари НН» не смогли навязать борьбу за лидерство в группе Кубка России.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках РПЛ со счетом 1:0, забив победный гол на 43-й минуте. До этого «красно-белые» одолели «Ахмат» (2:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Спартак» проиграл только «Краснодару» (1:2) и 4 раза победил. За этот отрезок команда также одолела «Локомотив» (3:1) в Кубке России и «Оренбург» (1:0) в РПЛ.

Состояние команды: У «Спартака» произошли глобальные перемены — сменился главный тренер. Деяна Станковича на этом посту временно заменил Вадим Романов, который начал свой путь с победы над ЦСКА.

Наверняка «Спартак» попытается развить свой успех. К тому же, «красно-белые» имеют фору в предстоящем матче против «Локомотива».

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «железнодорожников». При этом, все эти матчи получились результативными — минимум 4 гола на две команды.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл только 1 раз в последних 5-и встречах во всех турнирах

У «Спартака» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Локомотив»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Спартака» — 2.90, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Локомотив» будет пытаться переломить ход противостояния, а «Спартак» сдержит атакующий пыл соперника.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: «Локомотив» попытается создать интригу в противостоянии в 1-м тайме.

Ставка: «Локомотив» забьет в 1-м тайме за 1.90.