ПСЖ одолел «Гавр» (3:0) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

В составе парижан голы записали на свой счет Ли Кан Ин на 29-й минуте, Жуан Невеш на 66-й минуте и Брэдли Баркола на 87-й минуте.

Результат матча

ПСЖ Париж 3:0 Гавр Гавр

1:0 Ли Кан Ин 29' 2:0 Жоау Невеш 66' 3:0 Брэдли Баркола 87'

ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный, Лукас Бералдо ( Лукас Эрнандес 65' ), Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Фабиан Руис 71' ), Сенни Меюлю ( Хвича Кварацхелия 72' ), Гонсалу Рамуш ( Quentin Ndjantou 65' ), Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин ( Брэдли Баркола 55' )

Гавр: Мори Дио, Аюму Сэко, Янис Зуаи, Аруна Санганте, Готье Льорис, Лоик Него ( Юнес Намли 85' ), Симон Эбоног, Абдулайе Туре ( Реда Хадра 58' ), Рассул Ндиайе ( Феликс Мамбимби 85' ), Ясин Кехта ( Фоде Дукуре 75' ), Исса Сумаре

Жёлтые карточки: Нуну Мендеш 61', Quentin Ndjantou 70' — Абдулайе Туре 32'