ПСЖ одолел «Гавр» (3:0) в матче 13-го тура французской Лиги 1.
В составе парижан голы записали на свой счет Ли Кан Ин на 29-й минуте, Жуан Невеш на 66-й минуте и Брэдли Баркола на 87-й минуте.
Результат матча
ПСЖПариж3:0ГаврГавр
1:0 Ли Кан Ин 29' 2:0 Жоау Невеш 66' 3:0 Брэдли Баркола 87'
ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный, Лукас Бералдо (Лукас Эрнандес 65'), Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра (Фабиан Руис 71'), Сенни Меюлю (Хвича Кварацхелия 72'), Гонсалу Рамуш (Quentin Ndjantou 65'), Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин (Брэдли Баркола 55')
Гавр: Мори Дио, Аюму Сэко, Янис Зуаи, Аруна Санганте, Готье Льорис, Лоик Него (Юнес Намли 85'), Симон Эбоног, Абдулайе Туре (Реда Хадра 58'), Рассул Ндиайе (Феликс Мамбимби 85'), Ясин Кехта (Фоде Дукуре 75'), Исса Сумаре
Жёлтые карточки: Нуну Мендеш 61', Quentin Ndjantou 70' — Абдулайе Туре 32'
После этого матча ПСЖ занимает 1-ю строчку в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе. «Гавр» располагается на 12-й позиции (14 баллов).