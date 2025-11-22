Парижане завершают осень в непростом состоянии: травмы, плотный график и слегка сбитый ритм. «Гавр» тоже набрал форму — команда Дигара не проигрывает четыре тура подряд и выглядит организованнее, чем год назад. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16' Витинья столкнулся с Ли Кан Ином без мяча — оба игрока «ПСЖ» на газоне, нужна помощь врачей.

14' Кешта оказался в штрафной и пробил в ближний угол, Шевалье потащил!

12' Ли Кан Ин пробил из-за штрафной, Диау забрал мяч.

12' Легко вышли из штрафной игроки «ПСЖ», не получилось опасного момента у гостей.

10' Угловой заработал «Гавр», Мендеш выбил мяч из штрафной.

07' Не забивает Рамуш после скидки Ли Кан Ина! С линии вратарской выше ворот отправил мяч португалец.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 5 Фолы 4

04' Туре пробил издали – выше ворот Шевалье.

03' Маюлю отлично принял мяч и пробил, кипер на месте.

01' «ПСЖ» начал с центра, поехали!

23:00 В Париже сегодня холодно: 0 градусов, а по ходу матча ещё и обещают осадки. Может получиться очень нетипичный для Лиги 1 матч.

22:30 Судейская бригада матча: Матьё Вернис (главный), Флориан Гонсалвеш, Стивен Торрегросса (ассистенты), Реми Ландри (4-й арбитр), Эрик Вателье (ВАР), Кристиан Гийяр (ассистент ВАР).

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«ПСЖ»: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Беральдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Маюлю, Мбайе, Рамуш, Ли Кан.

«Гавр»: Диау, Него, Санганте, Льорис, Зуауи, Секо, Эбоног, Кешта, Ндиай, Туре, Сумаре.

Для команды Луиса Энрике это не просто очередной тур, а важный стартовый пункт перед ключевым отрезком сезона. «ПСЖ» идёт первым, но сезон складывается неровно. Клуб всё ещё страдает от последствий Клубного чемпионат мира, где получил волну травм и постепенно терял привычную лёгкость в атаке. Даже победы даются тяжело — две последних игры в Лиге 1 были выиграны благодаря голам в компенсированное время.

Однако теперь впереди серия из трёх домашних матчей в четырёх турах — шанс вернуть структуру и темп владения, но проблем хватает. Вне заявки остаются Дембеле, Хакими и Мендеш, а Луис Энрике снова вынужден перекраивать фланги и атакующие сочетания. Тем не менее в Париже «ПСЖ» продолжает играть почти безупречно.

Четыре «сухих» матча из пяти, абсолютный контроль середины и лишь один пропущенный гол во втором тайме за всю кампанию. С учётом плотного графика и важности набора очков, именно эта встреча должна стать для Энрике фундаментом будущей серии.

«Гавр»

У «Гавра» — один из самых незаметных, но уверенных сезонов в Лиге 1. Команда Дидье Дигара отлично адаптировалась, нынешние 14 очков — на два больше, чем на аналогичном этапе прошлого года.

Важная деталь: «Гавр» крайне собран в гостях. Лишь один пропущенный гол за последние три выезда, упорная оборона и дисциплина в переходных фазах позволяют команде цепляться даже в матчах против более статусных соперников. Дигар выстроил плотную структуру со смещением в контратаку, и именно такой стиль способен создавать «ПСЖ» проблемы, когда парижане вынуждены долго вскрывать низкий блок.

Однако статистика против. «Гавр» не выигрывал в Париже с 1998 года, а из десяти последних очных встреч «ПСЖ» выиграл девять.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.