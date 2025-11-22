Будет ли очередной разгром от «ПСЖ»?

прогноз на матч чемпионата Франции, ставка за 2.00

22 ноября в матче 13-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Гавр». Начало встречи — в 23:05 мск.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане продолжают защиту титул и, как обычно, являются главными претендентами на чемпионский титул.

Команда из Парижа сейчас имеет в своем активе 27 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. За 12 матчей коллектив из столицы Франции забил 24 мяча, а пропустил всего 11.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» смогли победить «Лион» (3:2) и «Ниццу» (1:0).

До этого же парижский коллектив сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1), но разгромил «Брест» (3:0).

Также столичная команда разбила «Байер» (7:2) и проиграла «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Дезире Дуэ.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике не должны испытать проблемы и должны вновь стать чемпионами. «ПСЖ» просто сильнее всех своих соперников.

А вот защитить титул в Лиге чемпионов будет крайне сложно, так уже уровень сопротивления намного больше. В любом случае, «ПСЖ» — фаворит во всех турнирах, в которых принимает участие.

«Гавр»

Турнирное положение: команда из одноименного города находится в борьбе за сохранение прописки в элите по итогам сезона.

«Темно-синие» за 12 матчей смогли набрать 14 зачетных баллов и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. За это время коллектив из Гавра 13 раз поразил ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «небесные» сыграли вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).

До этого же «Гавр» смог победить «Брест» (1:0) и «Осер» (1:0).

Не сыграют: в лазарете только Мбвана Самата.

Состояние команды: подопечные Дидье Дигара крайне неудачно стартовали в текущем сезоне, но последние результаты команды радуют и она смогла подняться из зоны вылета.

Если говорить о задачах команды, то главной является обезопасить себя от вылета и лишь потом «Гавр» сможет думать о чем-то большем.

Статистика для ставок

«ПСЖ» проиграл только 1 матч в текущем сезоне Лиги 1

«Гавр» проиграл только 1 из последних 8 матчей

В последнем очном матче «ПСЖ» выиграл у «Гавра» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.90, а победа «Гавра» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.55.

Прогноз: «ПСЖ» играет дома и на порядок сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.00.

Прогноз: «Гавр» в последнее время почти всегда забивает, поэтому может сделать это и в этот раз.

Ставка: обе забьют за 2.20.