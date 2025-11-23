Новый главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино считает, что его команда показала характер во втором тайма проигранного матча 12-го тура Серии А с «Наполи» (1:3).

Раффаэле Палладино (слева) и Антонио Конте globallookpress.com

«Мы ожидали, что "Наполи" начнет сильно, и они действительно здорово сыграли персонально. Мы поставили Пашалича на ту позицию, чтобы притягивать мяч, но не создали ему правильных условий, чтобы помочь нам в пасах, и в итоге провели неважный первый тайм.

Третий пропущенный гол вызывает разочарование, потому что его можно было избежать, и мы могли бы дольше сохранять интригу. Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды — это та "Аталанта", которую я хочу видеть. У нас было много моментов, чтобы сократить счёт до 3:2, но "Наполи" хорошо замкнул оборону. Над некоторыми вещами нам нужно работать, а на других — строить наше будущее», — сказал наставник бергамасков Sky Sport.

Это был первый матч Палладино во главе «Аталанты», он сменил Ивана Юрича. После 12 туров бергамаски с 13 очками идут 13-ми в чемпионате Италии.