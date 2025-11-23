В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде переиграл «Пари НН» со счетом 2:0.

Максим Глушенков
Максим Глушенков globallookpress.com

На 48-й минуте забить смог Максим Глушенков, а на 69-й минуте отличился Вендел.

Результат матча

Пари НННижний НовгородПари НН0:2ЗенитЗенитСанкт-Петербург
0:1 Максим Глушенков 48' 0:2 Вендел 69'
Пари НН:  Никита Медведев,  Виктор Александров,  Farina E.,  Свен Карич,  Юрий Коледин,  Лука Тичич,  Максим Шнапцев,  Ивлев Андрей (Никита Ермаков 74'),  Даниил Лесовой,  Вячеслав Грулёв (Cephas R. 64'),  Sarfo A.
Зенит:  Денис Адамов,  Страхиня Эракович,  Нино,  Vega R.,  Густаво Мантуан,  Вильмар Барриос,  Вендел (Андрей Мостовой 74'),  Жерсон,  Луис Энрике,  Максим Глушенков (Александр Ерохин 82'),  Александр Соболев (Лусиано Гонду 83')
Жёлтые карточки:  Вендел 20' (Зенит),  Жерсон 57' (Зенит)

У «Зенита» стало 33 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (8 баллов) — последний.