В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде переиграл «Пари НН» со счетом 2:0.
На 48-й минуте забить смог Максим Глушенков, а на 69-й минуте отличился Вендел.
Результат матча
Пари НННижний Новгород0:2ЗенитСанкт-Петербург
0:1 Максим Глушенков 48' 0:2 Вендел 69'
Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Farina E., Свен Карич, Юрий Коледин, Лука Тичич, Максим Шнапцев, Ивлев Андрей (Никита Ермаков 74'), Даниил Лесовой, Вячеслав Грулёв (Cephas R. 64'), Sarfo A.
Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Vega R., Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел (Андрей Мостовой 74'), Жерсон, Луис Энрике, Максим Глушенков (Александр Ерохин 82'), Александр Соболев (Лусиано Гонду 83')
Жёлтые карточки: Вендел 20' (Зенит), Жерсон 57' (Зенит)
У «Зенита» стало 33 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (8 баллов) — последний.