Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ против «Акрона» (2:3).

Владислав Радимов globallookpress.com

«Мне кажется, что это что‑то из области психологии — то, что "Сочи" находится внизу. Повели со счётом 2:0, играли действительно неплохо. Но начали терять мяч в простейших ситуациях, при таком счёте ты должен доводить матч до победы. И с "Сочи" часто такое происходит в нынешнем сезоне.

Им нужно дождаться паузы и много работать. Голы, которые они пропустили, это, с одной стороны, заслуга "Акрона", а с другой — если "Сочи" хочет набирать очки, то не должен допускать такие ошибки. Мне показалось, сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались. Вот так отпускать матчи нельзя», — сказал Радимов «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Акрон» располагается на 7-й позиции (21).