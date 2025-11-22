«Кальяри» и «Дженоа» поделили очки (3:3) в матче 12-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев дубль оформил Дженнаро Боррелли, забив свои голы на 33-й и 60-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Себастьяно Эспозито на 43-й минуте.
У «Дженоа» отличились Витор Оливейра на 18-й минуте, Лео Эстигор на 41-й минуте и Аарон Мартин на 83-й минуте.
Результат матча
КальяриКальяри3:3ДженоаГенуя
0:1 Витор Оливейра 18' 1:1 Дженнаро Боррелли 33' 1:2 Лео Эстигор 41' 2:2 Себастьяно Эспозито 43' 3:2 Дженнаро Боррелли 60' 3:3 Аарон Мартин 83'
Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Марко Палестра, Алессандро Дейола (Джанлука Гаэтано 76'), Маттео Прати (Рияд Идрисси 57'), Майкл Фолоруншо, Маттиа Феличи (Мишель Адопо 57'), Себастьяно Эспозито (Леонардо Паволетти 71'), Дженнаро Боррелли
Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли (Калеб Экубан 78'), Мортен Торсби (Альберт Грёнбек 67'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Микаэль Эллертссон 88'), Лоренцо Коломбо (Патрицио Мазини 88'), Витор Оливейра (Валентин Карбони 78')
Жёлтые карточки: Алессандро Дейола 44', Маттео Прати 46', Себастьяно Луперто 83', Йерри Мина 87' — Брук Нортон-Каффи 9', Альберт Грёнбек 69'
Красная карточка: Брук Нортон-Каффи 90+4' (Дженоа)
«Кальяри» располагается на 14-й строчке в таблице Серии А с 11-ю очками в активе. «Дженоа» — на 18-й позиции (8 баллов).