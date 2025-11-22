«Кальяри» и «Дженоа» поделили очки (3:3) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев дубль оформил Дженнаро Боррелли, забив свои голы на 33-й и 60-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Себастьяно Эспозито на 43-й минуте.

У «Дженоа» отличились Витор Оливейра на 18-й минуте, Лео Эстигор на 41-й минуте и Аарон Мартин на 83-й минуте.

Результат матча Кальяри Кальяри 3:3 Дженоа Генуя 0:1 Витор Оливейра 18' 1:1 Дженнаро Боррелли 33' 1:2 Лео Эстигор 41' 2:2 Себастьяно Эспозито 43' 3:2 Дженнаро Боррелли 60' 3:3 Аарон Мартин 83' Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Марко Палестра, Алессандро Дейола ( Джанлука Гаэтано 76' ), Маттео Прати ( Рияд Идрисси 57' ), Майкл Фолоруншо, Маттиа Феличи ( Мишель Адопо 57' ), Себастьяно Эспозито ( Леонардо Паволетти 71' ), Дженнаро Боррелли Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли ( Калеб Экубан 78' ), Мортен Торсби ( Альберт Грёнбек 67' ), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский ( Микаэль Эллертссон 88' ), Лоренцо Коломбо ( Патрицио Мазини 88' ), Витор Оливейра ( Валентин Карбони 78' ) Жёлтые карточки: Алессандро Дейола 44', Маттео Прати 46', Себастьяно Луперто 83', Йерри Мина 87' — Брук Нортон-Каффи 9', Альберт Грёнбек 69' Красная карточка: Брук Нортон-Каффи 90+4' (Дженоа)

Статистика матча 5 Удары в створ 8 4 Удары мимо 4 50 Владение мячом 50 6 Угловые удары 2 0 Офсайды 4 22 Фолы 16

«Кальяри» располагается на 14-й строчке в таблице Серии А с 11-ю очками в активе. «Дженоа» — на 18-й позиции (8 баллов).