Выпустит ли «Кальяри» из зоны вылета «Дженоа»?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.18

22 ноября в 12-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Дженоа». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после 11-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 10 очков в таблице и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом в три баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), которую возглавляет как раз ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на выезде разошелся мировой с «Комо» (0:0).

Перед этим в 10-м туре итальянского чемпионата коллектив уже и вовсе остался без баллов, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Лацио».

Не сыграют: травмированы — Белотти и Жозе Педро, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» ни разу не выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.

Такие выступления сулят хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть лучшую форму их нынешнего соперника.

Маттиа Феличи и Андреа Белотти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после 11-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал семь очков в таблице и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета (18-20-я позиции) с отставанием лишь в один балл от безопасного 17-го места, а также с отрывом в один балл от 19-й в таблице «Вероны».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

Перед этим в 10-м туре Серии А коллектив из Флоренции уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Сассуоло» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Корне, Жуниор Мессиас, Онана и Отоа, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Дженоа» проиграл лишь трижды, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы их соперника.

Лео Эстигор — лучший бомбардир команд в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Кальяри» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.75. Ничья — в 2.95, выигрыш «Кальяри» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.47.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.18 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Кальяри» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Дженоа».

2.60 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Кальяри» — «Дженоа» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60