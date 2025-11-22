«Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле одержал волевую победу над «Брентфордом» в матче 12‑го тура АПЛ со счетом 2:1.

Игор Тьяго globallookpress.com

Гости вышли вперед на 29‑й минуте после реализованного пенальти Игором Тьяго, но во втором тайме «чайки» переломили ход встречи: на 71‑й минуте Дэнни Уэлбек сравнял счет, а на 84‑й Джек Хиншелвуд принес хозяевам три очка.

Статистика матча 5 Удары в створ 1 3 Удары мимо 7 67 Владение мячом 33 4 Угловые удары 5 6 Офсайды 2 7 Фолы 8

После этого тура «Брайтон» набрал 19 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, тогда как «Брентфорд» с 16 баллами располагается на 12‑й позиции. В следующем туре, 30 ноября, «Брайтон» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», а «пчелы» 29 ноября дома примут «Бернли».

В параллельном матче «Борнмут» на домашнем стадионе принимал «Вест Хэм Юнайтед». Поединок завершился со счетом 2:2.

В первом тайме гости смогли обеспечить себе комфортное преимущество — 2:0: отличился Каллум Уилсон, который оформил дубль на 11-й и 35-й минутах.

Однако хозяева смогли перевернуть матч. Маркус Таверньер на 69-й минуте сделал разницу минимальной, а Энес Унал на 81-й сравнял счет. Эта ничья позволила «Борнмуту» набрать 19 очков. Команда находится на седьмой строчке в АПЛ. «Вест Хэм» с 11-ю баллами на 17-й позиции.