Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

В одной из встреч «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» со счетом 6:2.

У мюнхенцев дублем отметился Майкл Олисе, отличившись на 45+2-й и 84-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Ленарт Карл на 22-й минуте, Деотшанкюль Юпамекано на 55-й минуте, Гарри Кейн на 60-й и Николас Джексон на 78-й минуте.

В составе «Фрайбурга» отличились Юито Судзуки на 12-й минуте и Йохан Манзамби на 17-й минуте.

Результат матча Бавария Мюнхен 6:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Юито Судзуки 12' 0:2 Иоганн Манзамби 17' 1:2 Леннарт Карл 22' 2:2 Майкл Олисе 45+2' 3:2 Деотшанкюль Юпамекано 55' 4:2 Гарри Кейн 60' 5:2 Николас Джексон 78' 6:2 Майкл Олисе 84' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано ( Ким Мин Джэ 77' ), Жонатан Та, Том Бишоф, Александар Павлович ( Хироки Ито 83' ), Леон Горецка ( Конрад Лаймер 46' ), Леннарт Карл ( Николас Джексон 71' ), Майкл Олисе, Луис Диас, Гарри Кейн ( Wisdom Mike 83' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте, Жорди Макенго, Макс Розенфельдер ( Винченцо Грифо 77' ), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Юито Судзуки ( Филипп Линхарт 77' ), Иоганн Манзамби ( Игор Матанович 64' ), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер ( Патрик Остерхаге 64' ), Дерри Шерхант ( Эрен Динкчи 64' ) Жёлтая карточка: Александар Павлович 40' (Бавария)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 72 Владение мячом 28 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 3 9 Фолы 7

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе. «Фрайбург» — на 10-й строчке с 13-ю баллами.

В параллельном матче «Аугсбург» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 76-й минуте благодаря точному удару Антона Каде.

«Аугсбург» располагается на 13-й позиции в таблице Бундеслиги с 10-ю баллами, а «Гамбург» — на 14-й строчке (9).