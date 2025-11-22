Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.
Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com
В одной из встреч
«Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» со счетом 6:2.
У мюнхенцев дублем отметился
Майкл Олисе, отличившись на 45+2-й и 84-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет
Ленарт Карл на 22-й минуте, Деотшанкюль Юпамекано на 55-й минуте, Гарри Кейн на 60-й и Николас Джексон на 78-й минуте.
В составе «Фрайбурга» отличились
Юито Судзуки на 12-й минуте и Йохан Манзамби на 17-й минуте.
Результат матча
Бавария Мюнхен 6:2 Фрайбург Фрайбург
0:1 Юито Судзуки 12' 0:2 Иоганн Манзамби 17' 1:2 Леннарт Карл 22' 2:2 Майкл Олисе 45+2' 3:2 Деотшанкюль Юпамекано 55' 4:2 Гарри Кейн 60' 5:2 Николас Джексон 78' 6:2 Майкл Олисе 84'
Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано ( Ким Мин Джэ ), Жонатан Та, Том Бишоф, Александар Павлович ( 77' Хироки Ито ), Леон Горецка ( 83' Конрад Лаймер ), Леннарт Карл ( 46' Николас Джексон ), Майкл Олисе, Луис Диас, Гарри Кейн ( 71' Wisdom Mike ) 83'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте, Жорди Макенго, Макс Розенфельдер ( Винченцо Грифо ), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Юито Судзуки ( 77' Филипп Линхарт ), Иоганн Манзамби ( 77' Игор Матанович ), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер ( 64' Патрик Остерхаге ), Дерри Шерхант ( 64' Эрен Динкчи ) 64'
Жёлтая карточка: Александар Павлович 40' (Бавария)
Статистика матча
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе. «Фрайбург» — на 10-й строчке с 13-ю баллами.
В параллельном матче
«Аугсбург» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 76-й минуте благодаря точному удару
Антона Каде.
«Аугсбург» располагается на 13-й позиции в таблице Бундеслиги с 10-ю баллами, а «Гамбург» — на 14-й строчке (9).