Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

В одной из встреч «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» со счетом 6:2.

У мюнхенцев дублем отметился Майкл Олисе, отличившись на 45+2-й и 84-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Ленарт Карл на 22-й минуте, Деотшанкюль Юпамекано на 55-й минуте, Гарри Кейн на 60-й и Николас Джексон на 78-й минуте.

В составе «Фрайбурга» отличились Юито Судзуки на 12-й минуте и Йохан Манзамби на 17-й минуте.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария6:2ФрайбургФрайбургФрайбург
0:1 Юито Судзуки 12' 0:2 Иоганн Манзамби 17' 1:2 Леннарт Карл 22' 2:2 Майкл Олисе 45+2' 3:2 Деотшанкюль Юпамекано 55' 4:2 Гарри Кейн 60' 5:2 Николас Джексон 78' 6:2 Майкл Олисе 84'
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йосип Штанишич,  Деотшанкюль Юпамекано (Ким Мин Джэ 77'),  Жонатан Та,  Том Бишоф,  Александар Павлович (Хироки Ито 83'),  Леон Горецка (Конрад Лаймер 46'),  Леннарт Карл (Николас Джексон 71'),  Майкл Олисе,  Луис Диас,  Гарри Кейн (Wisdom Mike 83')
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Ян-Никлас Бесте,  Жорди Макенго,  Макс Розенфельдер (Винченцо Грифо 77'),  Маттиас Гинтер,  Филипп Треу,  Юито Судзуки (Филипп Линхарт 77'),  Иоганн Манзамби (Игор Матанович 64'),  Максимилиан Эггештайн,  Лукас Хёлер (Патрик Остерхаге 64'),  Дерри Шерхант (Эрен Динкчи 64')
Жёлтая карточка:  Александар Павлович 40' (Бавария)

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе.  «Фрайбург» — на 10-й строчке с 13-ю баллами.

В параллельном матче «Аугсбург» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 76-й минуте благодаря точному удару Антона Каде.

«Аугсбург» располагается на 13-й позиции в таблице Бундеслиги с 10-ю баллами, а «Гамбург» — на 14-й строчке (9).