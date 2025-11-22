«Бавария» без проблем продлит серию без поражений?

прогноз на матч чемпионата Германии, ставка за 1.95

22 ноября в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив является безоговорочным фаворитом текущего сезона немецкой Бундеслиги, как и всегда.

Баварцы в настоящий момент уверенно лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. За 10 матчей команда из Мюнхена смогла забить целых 35 мячей, а пропустила всего шесть.

Последние матчи: в прошлом туре «красные» потеряли первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Унионом» (2:2).

До этого же мюнхенцы смогли победить «Байер» (3:0), «Боруссию» М (3:0) и «Боруссию» Д (2:1).

Также «звезды юга» разгромили «Брюгге» (4:0) и выиграли у «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Рафаэль Геррейру и Джамал Мусиала.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани борются за все титулы, в которых принимают участие. «Бавария» является фаворитом абсолютно всех турниров.

Не зря многие эксперты утверждают, что именно «Бавария» является сильнейшей командой мира на данный момент. Коллектив это подтверждает не только результатами, но и игрой.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау является крепким середняком текущего сезона немецкой Бундеслиги.

«Бразильцы из Брайсгау» смогли набрать 13 зачетных баллов и идут на десятой строчке в турнирной таблице. За 10 матчей «черно-белые» 13 раз поразили ворота соперника и только на один раз больше поразили ворота соперника.

Последние матчи: в прошлых турах фрайбургцы переиграли «Санкт-Паули» (2:1) и сыграли вничью с «Унионом» (0:0).

До этого же «Фрайбург» проиграл «Байеру» (0:2) и поделил очки с «Айнтрахтом» (2:2).

Также подопечные Юлиана Шустера победили «Утрехт» (2:0) и «Ниццу» (3:1).

Не сыграют: в лазарете Эрен Динкчи, Даниэль-Кофи Кьере и Сирьяк Ирие.

Состояние команды: «Фрайбург» в прошлом сезоне стал пятым, а в этом же пока что звезд с неба не хватает и является середняком. Думается, что весь сезон для команды пройдет примерно в таком ключе.

А вот в Лиге Европы «Фрайбург» вполне может побороться. Команда обязана выходить в плей-офф, а там уже все может быть.

Статистика для ставок

«Бавария» не проиграла ни одного матча в текущем сезоне

«Фрайбург» не проигрывает на протяжении 4 матчей

В последнем очном матче «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.00, а победа «Гавра» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: команды много забивают и вполне могут выдать результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Бавария», конечно, должна побеждать, но вполне может не разгромить соперника.

