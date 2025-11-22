«Фрайбург» хоть и расположился на 10-й строчке, но матч будет принципиальным, «Бразильцы из Брайсгау» не побеждали в Мюнхене 25 матчей! Возможно сегодня эта серия прервётся, но в это верится с трудом. Мюнхенцы жаждут победы после прерванной серии побед из 16 матчей. Смогут лидеры чемпионата забрать очки после долгожданного перерыва? Это вы можете узнать в нашей текстовой онлайн-трансляции. Начало матча в 17:30 мск

40' Павлович получает первую жёлтую карточку за наступ на Бесте. Извинился перед игроком за болезненный фол, и будет штрафной в центре поля, не опасный.

38' Отмечаем, что «Фрайбург» в обороне сидит, ничего не дают им сделать, а вот опасный момент у Сузуки и в центр сместился, пробил выше ворот, но метил в девятку. Могла атака встать, сначала Упамекано очень грамотно сыграл в отборе, не первый раз выдвигался вперёд.

36' На Кейна шла передача, и от Кейна мяч достался вратарю. В штрафной никого нет, пустая абсолютно, а по углам распределились игроки мюнхенской «Баварии».

34' Манзамби лежал на газоне, но уже поднялся и готов продолжить матч после остановки. А Сузуки фолит теперь на Кейне, не понимает почему именно на нём свистнул арбитр, держали его за майку, но фолил именно японский нападающий.

32' Диас активно сыграл, отобрал мяч в середине поля и переместился со своего фланга на другой. А Харри Кейн нарушает правила против Шерханта. Пока что инициатива на стороне мюнхенцев, хоть и очень умело действую в защите гости.

30' Бесте мяч догнал после очень длиной передачи со своей половины поля, а это вне игры и тут же Павлович оказывается в штрафной гостевой команды, но лишь подтолкнул защитника, а игра продолжается.

29' Макенга штрафной заработал, а главный тренер решил, что-то узнать у судьи, в не дружелюбной манере.

28' Сузуки хорош в отборе на своей половине поля, Карл не успевает второй раз отнять мяч, и «Фрайбург» забирает мяч под свой контроль.

27' Ищут момент мюнхенцы, сначала Кейн не получил передачу за спину Гинтера, головой выпнул мяч из штрафной, а Карл снова на фланге кружит и первый тайм может себе внести на счёт.

24' Только были в атаке футболисты «Фрайбурга», тут же получают в свои ворота атаку, но сами мюнхенцы не стали создавать момент с быстрой атаки, а сами давят на соперников, катают мяч и постепенно усыпляют своих соперников.

22' ГООООООООООООООООООООЛ! Вот она «Бавария», нашли момент, один единственный за тайм и тут же Олисе создаёт снова для Карла, передачу шикарную нашёл в разрез, а юный игрок убежал от Гинтера и пробил в дальний угол. Отыгрались и готовы навязать борьбу и в первом тайме мюнхенцы.

20' Снова давит «Бавария» за счёт владения мячом, но сразу шесть игроков на последней линии, а это не мешает Карлу выпрыгнуть из-за спины защитников, после шикарной передачи Олисе.

19' Абсолютно неожиданное начало и сонная «Бавария», на фоне собранной и более агрессивной команды из Фрайбурга.

17' ГООООООООООООООООООООООООЛ! Второй влетает в ворота Нойера и снова после углового! Манзамби выпрыгнул выше чем Упамекано, чуть шаг раньше сделал к мячу и пробил зряче в ближний. Вот так скромное начало переросло в отставание уже в два мяча.

17' На угловой мяч отправился после неудачного штрафного, но удача пока что на стороне гостей.

15' Контролируют мяч мюнхенцы, но снова неуверенно себя чувствуют на подступах к штрафной, и Сузуки зарабатывает штрафной, после нарушения Павловича.

12' А вот и ГОООООООООООООООООООООЛ! Гол забивает Судзуки, и запели трибуны мюнхенцев, начинает «Бавария» просыпаться потихоньку. А забил игрок после подачи на ближнюю, и получил скидку 11 метровую точку.

11' Манзамби в штрафной резко себя ведёт, против двух мощных защитников начинает свои движения, а Упамекано и Та защитили Олисе и будет угловой.

10' Непривычно смотреть за игрой «Баварии» без громогласных трибун, как и на скамейке видеть Киммиха. «Фрайбург» получает преимущество и Шерхант заработал угловой, в штрафную, но в подкате его прострел прервал зщитник.

09' Упамекано встретил на фланге атаку команды в чёрных майках, и снова аут, но в этот раз закончен отбором мяча. Не дают начать быстрые атаки мюнхенцам гости.

07' «Бавария» перед штрафной соперника кружит, Карл на фланге пытался выйти из-под опеки. Хоть и ходит до сих пор в школу, но уже гоняет по полю за одной из лучших команд мира.

06' Станишич с Олисе на фланге играют, против них активно прессинг используют на своей половине поля гости. Мяч ушёл в аут.

04' Тишина всё-таки помогает, но другим, из аута мяч вывели прямо в штрафную, а Розенфельдер оказался один после отскока мяча от головы партнёра, а игрок находился вне игры, да и пробил выше ворот.

02' Луис Диаз выводит мяч за переделы поля, а трибуны молчат на «Альянц Арене», по крайней мере 12 минут, но болельщики постепенно подхватывают темп игры. Почему так? Болельщики протестуют против новой системы, что будут вводить на трибунах, подобие системы как в нашем чемпионате.

01' Гости не ждут, тут же по воротам пробили в быстрой атаке, но Хёлера прошёлся мимо ворот, вторым темпом на угловой его перевели мюнхенцы.

01' Начинаем первый тайм праллельно с другими матчами тура, в Мюнхене всё готово к игре!

До матча

17:29 Команды вот-вот выйдут на поле под томный рокот синтезатора, после гимна бундеслиги врываемся в прохладный Мюнхен, а прекрасное представление перед матчем показали нам болельщики, на распев исполнили стартовую композицию перед матчем. Для вас, текстовую трансляцию будет вести Владислав Зотов.

17:25 Небольшая сводка из лазарета «Баварии»: Мануэль Нойер востановился после желудочно-кишечной инфекции. Йозуа Киммих и Серж Гнабри работают индивидуально, а Джамал Мусиала продолжает реабилитацию.

За день до матча globallookpress.com

17:15 Матч пройдёт на «Альянц» арене, вместимость стадиона — 75 024 зрителей, а игру обслужит главный судья — Свен Яблонский.

Тренировка перед матчем globallookpress.com

Стартовые составы

«Бавария»: Нойер — Станишич, Упамекано, Та, Бишоф — Павлович, Горецка — Карл, Олисе, Диас — Кейн

«Фрайбург»: Атуболу — Трой, Розенфельдер, Гинтер, Макенго — Манзамби, Эггештайн — Бесте, Сузуки, Шерхант — Холер

«Бавария»

15 из 16 встреч завершились победой мюнхенцев, шикарный результат для команды Винсена Компани, поражает ещё и разницы мячей, 35 забили и всего лишь 6 раз Мануэль Нойер пропустил в чемпионате, тотальная доминация в чемпионате страны.

Также и в Лиге Чемпионов мюнхенцы демонстрируют крайне уверенно игру и занимают первую строчку после четырёх побед, среди прочего были обыграны два чемпиона крупных турниров — «Челси» (3:1) и ПСЖ (2:1). А выделяется среди прочего и Гарри Кейн, главный бомбардир ЛЧ с пятью мячами и с 13 в местном чемпионате. Чтобы понять его величие, ближайший к нему Луис Диаз с 6 мячами.

«Фрайбург»

Первой победы добились игроки «Фрайбурга» до международной паузы после череды поражений. «Санкт-Паули» не смог справиться с командой Юлиана Шустера, дважды пропустили и смогли забить лишь однажды. При этом «Фрайбург» отошёл от ужасного начального отрезка и постепенно собираются слаженную игру своей команды.

В еврокубках куда лучше действует команда, идёт на второй строчке и забивает не меньше двух. Не впервой такую ситуацию наблюдать, когда команда плохо играет в одном из турниров. В последнем своём матче смогли обыграть «Ниццу», не самую лучшую команду еврокубков, но победа есть победа.

