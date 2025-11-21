Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ.  Встреча начнется 22 ноября в 16:45 мск.

Юрий Сёмин
Юрий Сёмин globallookpress.com

«Во-первых, эта встреча будет с большими изменениями.  В первую очередь изменениями у "Спартака", они закономерны.  Посмотрим, будет первое впечатление от работы нового молодого тренера в "Спартаке".  Обычно эти матчи после сборных проходят очень сложно, потому что игроки приезжают из дальних стран, вместе не тренировались.  Посмотрим, кто лучше с этим справится.

Предсказать что-то сложно, это две команды, которые борются на максимальном уровне.  Будут полные трибуны.  Предстоящий матч будет интересным.  Будем смотреть и наблюдать.  Предпочтение?  Не могу сказать, кому отдам», — сказал Сёмин «Чемпионату».