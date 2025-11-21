Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Встреча начнется 22 ноября в 16:45 мск.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Во-первых, эта встреча будет с большими изменениями. В первую очередь изменениями у "Спартака", они закономерны. Посмотрим, будет первое впечатление от работы нового молодого тренера в "Спартаке". Обычно эти матчи после сборных проходят очень сложно, потому что игроки приезжают из дальних стран, вместе не тренировались. Посмотрим, кто лучше с этим справится.

Предсказать что-то сложно, это две команды, которые борются на максимальном уровне. Будут полные трибуны. Предстоящий матч будет интересным. Будем смотреть и наблюдать. Предпочтение? Не могу сказать, кому отдам», — сказал Сёмин «Чемпионату».