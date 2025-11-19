Спортивный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что «Спартак» вышел на связь с хорватским специалистом Иваном Юричем, ранее возглавлявшим несколько клубов Италии.

Иван Юрич globallookpress.com

Напомним, 10 ноября тренера отправили в отставку из «Аталанты».

При этом Скира не уточняет, сделало ли руководство красно-белых официальное предложение или общение пока ограничилось предварительным интересом. Ранее, 11 ноября, «Спартак» покинул сербский тренер Деян Станкович, работавший с командой с прошлого года. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

За последний год Юрич лишился должностей сразу в трёх клубах: «Роме» (сентябрь — ноябрь 2024; 4 победы, 3 ничьи, 5 поражений), «Саутгемптоне» (декабрь 2024 — апрель 2025; 2 победы, 1 ничья, 13 поражений) и «Аталанте» (июнь — ноябрь 2025; 4 победы, 8 ничьих, 3 поражения).