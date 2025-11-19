Новым директором академии имени Федора Черенкова московского «Спартака» стал Олег Денисов, сообщает официальный сайт клуба.

Олег Денисов spartak.com/

58-летний специалист сменил на этой должности Дмитрия Сидорова, который покинул свой пост.

Олег Денисов в качестве вратаря выступал за мини-футбольную «Дину», с командой 8 раз становился чемпионом страны, 6 раз побеждал в Кубке страны и 3 раза выигрывал Турнир европейских чемпионов.

В составе сборной России Денисов становился чемпионом Европы-1999, а также выигрывал серебро в 1996-м и бронзу в 2001-м.