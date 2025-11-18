В матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Хорватии на выезде в волевом стиле победила команду Черногории со счетом 3:2.

сборная Хорватии globallookpress.com

На голы Милутина Осмаича и Николы Крстовича гости ответили точными ударами Ивана Перишича, Кристиана Якича и Николы Влашича.

Результат матча Черногория Подгорица 2:3 Хорватия Загреб 1:0 Милутин Осмаич 3' 2:0 Никола Крстович 17' 2:1 Иван Перишич 37' пен. 2:2 Кристиян Якич 73' 2:3 Никола Влашич 87' Черногория: Игорь Никич, Марко Вешович ( Milos Brnovic 78' ), Марко Туци, Слободан Рубежич ( Marko Perovic 46' ), Адам Марушич, Марко Янкович, Андрия Булатович ( Никола Шипчич 78' ), Стефан Лончар ( Milan Vukotic 62' ), Милутин Осмаич, Стеван Йоветич ( Vasilije Adzic 62' ), Никола Крстович Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол ( Йосип Штанишич 46' ), Дуйе Чалета-Цар ( Марин Понграчич 46' ), Йосип Шутало, Иван Перишич ( Лука Модрич 78' ), Никола Влашич, Никола Моро, Марио Пашалич, Кристиян Якич, Игор Матанович ( Петар Муса 59' ), Франьо Иванович ( Андрей Крамарич 55' ) Жёлтые карточки: Стефан Лончар 31', Слободан Рубежич 37', Vasilije Adzic 70' — Марио Пашалич 29'

Статистика матча 4 Удары в створ 7 5 Удары мимо 8 37 Владение мячом 63 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 14 Фолы 18

В параллельной игре этой группы Чехия разнесла Гибралтар со счетом 6:0. Забитыми мячами отличились Давид Дудера, Томаш Хоры, Владимир Цоуфал, Адам Карабец, Томаш Соучек и Робин Гранач.

В итоге в группе L Хорватия набрала 22 очка, стала первой и вышла на ЧМ-2026. У Чехии 16 очков, вторая строчка и место в стыковых встречах.