В матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Хорватии на выезде в волевом стиле победила команду Черногории со счетом 3:2.
На голы Милутина Осмаича и Николы Крстовича гости ответили точными ударами Ивана Перишича, Кристиана Якича и Николы Влашича.
Результат матча
ЧерногорияПодгорица2:3ХорватияЗагреб
1:0 Милутин Осмаич 3' 2:0 Никола Крстович 17' 2:1 Иван Перишич 37' пен. 2:2 Кристиян Якич 73' 2:3 Никола Влашич 87'
Черногория: Игорь Никич, Марко Вешович (Milos Brnovic 78'), Марко Туци, Слободан Рубежич (Marko Perovic 46'), Адам Марушич, Марко Янкович, Андрия Булатович (Никола Шипчич 78'), Стефан Лончар (Milan Vukotic 62'), Милутин Осмаич, Стеван Йоветич (Vasilije Adzic 62'), Никола Крстович
Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол (Йосип Штанишич 46'), Дуйе Чалета-Цар (Марин Понграчич 46'), Йосип Шутало, Иван Перишич (Лука Модрич 78'), Никола Влашич, Никола Моро, Марио Пашалич, Кристиян Якич, Игор Матанович (Петар Муса 59'), Франьо Иванович (Андрей Крамарич 55')
Жёлтые карточки: Стефан Лончар 31', Слободан Рубежич 37', Vasilije Adzic 70' — Марио Пашалич 29'
В параллельной игре этой группы Чехия разнесла Гибралтар со счетом 6:0. Забитыми мячами отличились Давид Дудера, Томаш Хоры, Владимир Цоуфал, Адам Карабец, Томаш Соучек и Робин Гранач.
В итоге в группе L Хорватия набрала 22 очка, стала первой и вышла на ЧМ-2026. У Чехии 16 очков, вторая строчка и место в стыковых встречах.