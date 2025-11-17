Израиль обыграл Молдову в отборочном матче ЧМ-2026 — 3:1.
Гости остались в меньшинстве на 18-й минуте после удаления Сергиу Перкуна.
Дор Тургеман открыл счет на 21-й минуте, реализовав пенальти. Ион Николаеску восстановил паритет на 37-й минуте.
Рой Ревиво вновь вывел вперед израильтян на 65-й минуте, а Элиэль Перец 20 минут спустя укрепил преимущество своей команды. Ревиво оформил дубль на 88-й минуте и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
ИзраильИерусалим3:1МолдоваКишинёв
1:0 Дор Тургеман 21' пен. 1:1 Йон Николэеску 37' 2:1 Рой Ревиво 65' 3:1 Элиэль Перец 85'
Израиль: Омри Глазер, Элазар Даса (Guy Mizrahi 46'), Став Лемкин, Ор Блориан, Рой Ревиво, Габи Каниховски (Stav Turiel 77'), Элиэль Перец, Дан Битон (Yarden Shua 85'), Дор Перец (Махмуд Джабер 77'), Оскар Глоч, Дор Тургеман (Идан Горно 84')
Молдова: Владислав Бабогло, Вирджилиу Постолаки (Vlad Raileanu 54'), Серджиу Перчун, Михаил Каймаков, Danila Forov (Сергей Платика 54'), Йон Николэеску (Артур Ионицэ 66'), Vladimir Fratea (Stefan Bodisteanu 72'), Stefan Bitca (Ион Борш 54'), Mihail Gherasimencov, Catalin Cucos, Emil Timbur
Жёлтые карточки: Элазар Даса 34', Дор Перец 45+2' — Михаил Каймаков 73'
Красная карточка: Серджиу Перчун 18' (Молдова)
Израиль с 12 очками занимает 3-е место. Молдова с 1 баллом замкнул квинтет.