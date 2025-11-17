Израиль с 12 очками занимает 3-е место. Молдова с 1 баллом замкнул квинтет.

Рой Ревиво вновь вывел вперед израильтян на 65-й минуте, а Элиэль Перец 20 минут спустя укрепил преимущество своей команды. Ревиво оформил дубль на 88-й минуте и установил окончательный счет в матче.

Дор Тургеман открыл счет на 21-й минуте, реализовав пенальти. Ион Николаеску восстановил паритет на 37-й минуте.

Гости остались в меньшинстве на 18-й минуте после удаления Сергиу Перкуна .

2.15

Прогнозы•Сегодня 22:45 Чехия — Гибралтар. Прогноз и ставка Сколько Чехия забьет Гибралтару?

Футбол•Сегодня 00:43 Италия — Норвегия: онлайн, прямая трансляция матча квалификации на ЧМ

Футбол•Сегодня 00:39 Израиль — Молдова: онлайн, прямая трансляция матча отбора на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 22:10 Азербайджан — Франция: онлайн, прямая трансляция матча квалификации на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 22:07 Сербия — Латвия: онлайн, прямая трансляция отборочного матча к ЧМ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:56 Наследник Подольски? Как Саид Эль-Мала ворвался в Бундеслигу и получил шанс в сборной Германии

Футбол•Вчера 15:39 Буксующий Исак, универсальный Мбёмо и непоколебимый Шевалье: лучшие и худшие трансферы лета

Футбол•15/11/2025 21:13 Падение Нгамале: от лидера «Динамо» до «лавочника» и гуляки

Футбол•15/11/2025 17:33 Сомнительный выбор: почему именно Поттера позвали спасать сборную Швеции

Футбол•15/11/2025 12:50 Большие, но слабые: почему Китай, Индия и еще шесть крупнейших стран мира не поедут на ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку

Футбол•11/11/2025 10:22 Месси снова на «Камп Ноу»: случайный визит или намек на что-то большее?

Футбол•13/11/2025 19:21 Отставка Станковича в «Спартаке»: Кечинов не ожидал увольнения, Харлачев ждет очередного иностранца

Футбол•12/11/2025 13:18 «Вы ещё не развлеклись»? Как «Барселона» стала самой зрелищной командой Европы

Футбол•14/11/2025 19:08 Главная загадка Англии: почему Фоден не может играть за сборную так же, как за «Ман Сити»

Самое интересное

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•22/10/2025 17:18 От Лестера до Леверкузена: как «Мьельбю» вошел в клуб самых неожиданных чемпионов

Футбол•22/10/2025 15:13 Опасность пришла, откуда не ждали: может ли «научный» футбол уничтожить интерес к АПЛ?