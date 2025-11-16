В воскресенье, 16 ноября, сборная Израиля примет сборную Молдовы в рамках 10-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:25 Главным судьей матча будет Аллард Линдхут из Голландии.

Стартовые составы команд

Израиль: Глазер, Даса, Лемкин, Блориан, Ревиво, Элиэль Перец, Дор Перец, Глух, Каниховски, Битон, Тургеман.

Молдова: Тымбур, Форов, Кукос, Бабогло, Герасименков, Бытка, Каймаков, Перчун, Фратя, Постолаки, Николэеску.

Израиль

Израиль после семи поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе, набрав девять очков. Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже не имеет шансов выйти на мундиаль, а также на пять пунктов опережает ближайшего преследователя — Эстонию. В своем прошлом поединке, который был товарищеским, сборная в чужих стенах разошелся мировой с Литвой (0:0). Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на чужой арене потерпел разгромное поражение от Италии (0:3).

В четырех предыдущих матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Израиль ни разу не выиграл при трех поражениях в последних из них и одной ничьей. Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Дор Перец — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Молдова

Молдова за один поединок до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает последнюю, пятую позицию. Команда на три очка отстает от четвертой в таблице Эстонии, у которой на один сыгранный матч больше, а также на восемь пунктов — от нынешнего соперника. В своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на своей арене с результатом 0:2 проиграла Италии. Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации чемпионата мира коллектив набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с Эстонией — 1:1.

В девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Молдова проиграла восемь раз при одной ничьей. Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 9 матчей. В 6 играх победила сборная Израиля, в 3 матчах была зафиксирована ничья, молдованам побеждать пока не приходилось.

