16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Израиль и Молдова. Начало встречи — в 22:45 мск.

Израиль

Турнирное положение: Израиль после семи поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе, набрав девять очков.

Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже не имеет шансов выйти на мундиаль, а также на пять пунктов опережает ближайшего преследователя — Эстонию.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, сборная в чужих стенах разошелся мировой с Литвой (0:0).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на чужой арене потерпел разгромное поражение от Италии (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущх матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Израиль ни разу не выиграл при трех поражениях в последних из них и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Дор Перец — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Молдова

Турнирное положение: Молдова за один поединок до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает последнюю, пятую позицию.

Команда на три очка отстает от четвертой в таблице Эстонии, у которой на один сыгранный матч больше, а также на восемь пунктов — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на своей арене с результатом 0:2 проиграла Италии.

Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации чемпионата мира коллектив набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с Эстонией — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Молдова проиграла восемь раз при одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Израиля хотя бы одна команда не забивала

в семи из девяти последних выездных матчей Молдовы забивали меньше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.60, успех Молдовы — в 6.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют



Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних домашних матчей Израиля.

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов



Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20