В воскресенье, 16 ноября, сборная Венгрии примет сборную Ирландии в рамках 6-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

05' Ошарашены стартовым натиском игроки сборной Ирландии, пока атакуют исключительно венгры.

03' Гооол! 1:0. Доминик Собослаи совершил подачу в штрафную Ирландии, на опережении сыграл Даниэль Лукач, который головой мяч переправил в ближний угол ворот Келлехера.

02' Активно венгры начинают матч, серия подач к воротам сборной Ирландии следует.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Ирландии.

До матча

16:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Пушкаш Арене»в Будапеште, вмещающей 67 889 зрителей.

16:40 Главным судьей матча будет Эспен Эскос из Норвегии.

Стартовые составы команд

Венгрия: Дибус, Него, Орбан, Салаи, Керкез, Собослаи, Шефер, Тот, Шаллаи, Лукач, Варга.

Ирландия: Келлехер, О'Брайен, Коллинз, О'Ши, Коулман, Скэйлз, Каллен, Азаз, Моламби, Огбене, Пэрротт.

Венгрия

После 5 туров Венгрия занимает вторую строчку в группе F отборочного турнира на ЧМ-2026, набрав 8 очков. в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась обыграла Армению (1:0). Перед этим венгры сыграли вничью в гостях с Португалией (2:2) и обыграли дома Армению (2:0).

Венгры в текущем отборе потерпели единственное поражение на своем поле от Португалии, но в остальных четырех встречах по два раза победили и сыграли вничью. Центральноевропейская сборная в последние годы прогрессирует и при ряде обстоятельств может поехать на свой первый чемпионат мира с 1986 года.

Ирландия

После 5 туров Ирландия занимает третью строчку в группе F отборочного турнира на ЧМ-2026, набрав 7 очков. Домашний матч против Португалии оказался успешным для ирландцев — уверенная победа со счетом 2:0. Ранее команда обыграла на своем поле Армению (1:0) и проиграла в гостях Португалии (0:1).

Сборная Ирландии в текущем отборе набирает свои очки исключительно дома — 2 победы и ничья. Но в гостях «зеленые» испытывают серьезные проблемы — два поражения. Чтобы попасть напрямую на чемпионат мира, Ирландии надо и самим постараться сломать неприятную тенденцию, и чтобы Армения сотворила чудо с португальцами. Под вопросом участие в матче нападающего Фергюсона.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 5 играх победила Венгрия, в 3 Ирландия, оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.79