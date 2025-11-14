Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо отреагировал на отставание от «Реала» в турнирной таблице Примеры.
«Мы на этом не сосредоточены. В конце концов, когда мы, игроки, находимся в "Барселоне", фокусируемся на самих себе. Сейчас мы в сборной, у нас матчи отборочного раунда к ЧМ-2026. Когда международная пауза закончится, вернёмся в клуб и будем думать об игре с "Атлетико".
По состоянию на сегодняшний день всё в порядке, нам не о чем переживать. Всё зависит от нас самих», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.
В настоящий момент «Барселона» идет второй и отстает от первого «Реала» на три очка.