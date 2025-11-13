В четверг, 13 ноября, сборная Молдовы примет Италию в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:30 Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Украины.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру», который вмещает 10 500 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Молдовы и Италии. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Молдова: Кожухарь Андрей, Крачун Артур, Штефан Михаил, Думбравану Даниэл, Ревенко Иоан-Кэлин, Рябчук Олег, Перчун Серджу, Раца Вадим, Ионице Артур, Николаеску Йон, Постолаки Вирджилиу.

Италия: Викарио Гульельмо, Белланова Рауль, Манчини Джанлука, Буонджорно Алессандро, Камбьясо Андреа, Кристанте Бриан, Тонали Сандро, Орсолини Риккардо, Распадори Джакомо, Дзакканьи Маттиа, Скамакка Джанлука.

Молдова

Сборная Молдовы является главным аутсайдером своей отборочной группы и заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. на счету команды всего одно набранное очко и отсутствие даже теоретических шансов на попадание на Чемпионат мира. Разница забитых и пропущенных голов составляет (-22) — 4:26.

Единственное набранное очко в нынешнем отборочном цикле у Молдовы было набрано в матче против команды Эстонии. Там на выезде молдаване умудрились сыграть вничью (1:1). Все остальные свои встречи в квалификации они проиграли.

Италия

Сборная Италии близка к тому, чтобы опять устроить себе приключения в нынешнем отборочном раунде. Сейчас «макаронники» занимают второе место в турнирной таблице и теперь не все в их руках. Отставание от лидирующей норвегии составляет три очка, но проблема в том, что итальянцы проиграли в гостях норвежцам со счетом 0:3.

Теперь сборной Италии остается надеятся, что Норвегия потеряет очки в матче против Эстонии, а затем «трехцветные» их обыграют на своем поле. В ином случае итальянцы выйдут со второго места в стыковые встречи.

Личные встречи

Между собой эти соперники много раз и практически всегда в рамках отборочного раунда на Чемпионат мира. В этой дуэли тотальное доминирование сборной Италии, которая выиграла почти все матчи. Последний поединок между ними прошел в июне нынешнего года, там «макаронники» выиграли со счетом 2:0.

