Молдова встретится с Италией в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I). Поединок пройдет 13 ноября и начнется в 22:45 по мск.
Молдова
Турнирное положение: За 2 тура до конца квалификации чемпионата мира 2026-го года сборная занимает последнее 5-е место в группе I с 1-м очком в активе.
Молдавия уже потеряла все теоретические шансы на выход из группы, ведь до 2-го места сборной не хватает 14 очков.
Последние матчи: В прошлом поединке сборная сыграла вничью с Эстонией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2026, сравняв счет на 64-й минуте. До этого Молдавия уступила Румынии (1:2) в товарищеском матче.
Сборная не может победить на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот период Молдавия 7 раз проиграла и дважды сыграла вничью.
Состояние команды: Молдавия полностью провалила квалификацию ЧМ-2026. Сборная доигрывает последние матчи и пролетает мимо основного этапа мундиаля.
У Молдавии есть проблемы с обороной. Сборная пропустила 20 голов при 3-х забитых в последних 5-и встречах во всех турнирах.
Италия
Турнирное положение: Сборная уверенно располагается на 2-й позиции в группе I квалификации ЧМ-2026 с 15-ю очками в активе. Италия отстает от лидерство на 3 балла.
Национальная команда уже закрепилась на 2-й строчке, но все еще может побороться с Норвегией за лидерство в группе.
Последние матчи: В прошлом поединке квалификации ЧМ-2026 Италия обыграла Израиль со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого сборная одолела Эстонию (3:1).
За 6 встреч в квалификации итальянцы 5 раз победили и однажды уступили Норвегии со счетом 0:3. За этот период сборная смогла забить 18 голов при 8-и пропущенных.
Состояние команды: Италия находится в отличной форме, сборная выиграла целую серию матчей. В предстоящих встречах у национальной команды будет мотивация побороться за лидерство в группе.
В квалификации у итальянцев продолжает феерить нападающий Матео Ретеги. За 6 встреч форвард забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче против Молдовы.
Статистика для ставок
- Молдова не может победить на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах
- У Италии продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд
- В последних 5-и очных встречах Италия непременно обыгрывала Молдову
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.06, победа Молдовы — 49.00, ничья — за 11.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.15 соответственно.
Прогноз: Италия разгромит соперника. У сборной есть мотивация побороться за лидерство в группе.
Ставка: Победа Италии с форой (-3.5) за 2.35.
Прогноз: Италия начнет матч активно, забив парочку голов в 1-м тайме.
Ставка: Победа Италии с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.15.