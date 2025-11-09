Лидеры приехали за укреплением позиции, уехали с тревожными вопросами. Команда Винченцо Итальяно показала зрелый, агрессивный футбол и заслуженно наказала чемпиона. У Антонио Конте — третье выездное поражение в лиге и третья подряд игра без забитых мячей.
Результат матча
На четвёртой минуте у основного кипера «Болоньи» Скоурпского схватило заднюю поверхность бедра. Запасного Равальи нет — на газон выходит семнадцатилетний Массимо Пессина, победитель Евро-U17. «Даль-Ара» мгновенно поддерживает парня, и это важная деталь вечера. Хозяева не закрылись после выхода юного дебютанта, а, наоборот, задавали темп и смелость в каждом эпизоде.
Первый тайм получился вязким. «Наполи» больше ждал, чем создавал, выбирая низкий блок и быстрые выпады через Политано и Элмаса. Хёйлунн пару раз протащил мяч, но до ударов дела почти не доходило. У «Болоньи» моменты были намного чётче. Опасно замыкали стандарты Лукуми и Даллинга, Роу проверил рефлексы Миллинковича-Савича дальним выстрелом. Арбитр Чиффи дробил игру постоянными свистками — «специй» хватало, цельности не было.
Ход игры поменяли фланги Итальяно
Перерыв стал важнейшим переломом в игре. Итальяно снимает травмированного Роу и бросает в дело Камбьяги, сдвигает акценты на левый край и требует ещё выше встречать первую передачу гостей. Этот микс решает всё. На пятой минуте второго тайма Камбьяги уходит от Ди Лоренцо и с лицевой катит в сторону вратарской — Тейс Даллинга опережает Рахмани и элегантно подсекает в ближний. Грамотная атака из трёх касаний, где каждый сделал простое, но идеальное действие.
Вместо отрезвляющей реакции — пустота. «Наполи» продолжает играть «по инструкции». Длинные розыгрыши без темпа, мало людей в штрафной, минимум агрессии на подборах. «Болонья» же остаётся верной своим принципам. Одгор отрабатывает за двоих, Орсолини успевает и в прессинге, и в штрафной, а фулбеки Холм и Миранда стабильно доставляют мячи в зону между центральными защитниками соперника.
Середина тайма — ещё один провал чемпиона. Хёйлунн получает жёлтую карточку, стандарт разыгрывают хозяева. Холм навешивает с правой, Джон Лукуми выпрыгивает между Бонджорно и Рахмани и головой кладёт мяч в угол. Первый гол защитника в сезоне — и идеальная иллюстрация, как «Болонья» доводила преимущества на фланге до преимущества в центре штрафной.
Итальяно не жмётся к своим воротам, наоборот — освежает тройку атаки выходом Бернардески и не опускает линию прессинга. «Наполи» в ответ выпускает Ланга и Нереса, перестраивается на более прямолинейную модель с 4-2-4, но это уже тщетные попытки на фоне общей вялости. За весь матч Массимо Пессине пришлось лишь раз по-настоящему поработать после удара Элмаса в первом тайме. Вторая половина — практически без угроз.
Что случилось с «Наполи»
Команда Конте провела ещё один «компьютерный» первый тайм без риска и идей, а во второй половине потеряла тонус и дисциплину в штрафной. Никакой подпитки центру от внутренних полуфлангов, мало поддержки Хёйлунну, который пытался бороться за забросы и выигрывал единоборства, но оставался изолирован. Нулевая креативность из глубины — следствие травм Де Брёйне и Гилмора, однако даже с этой оговоркой у лидера не может быть настолько бедного арсенала решений против агрессивного соперника.
Конте после игры вскипел: «Я обеспокоен, тут нечего скрывать. Если команда, которая должна бороться за титул, уже проиграла пять матчей, значит, что-то идёт не так. Я не хочу сопровождать мёртвого — либо мы меняемся, либо это конец». Слова жёсткие, но по содержанию вечер на «Даль-Ара» их подтвердил. Теперь у «Наполи» столько же очков, как у «Милана», а «Рома» и «Интер» могут обойти неаполитанцев по итогам тура.
А ещё итальянский специалист, возможно, активировал бомбу замедленного действия вот такой цитатой: «Мне жаль, что за четыре месяца я не сумел изменить ситуацию. Значит, я плохо работаю — или кто-то просто не хочет меня слушать». Второй сезон в команде, несколько подряд неудач, в том числе в еврокубках. Кажется, такое в карьере Антонио Конте мы уже видели.
«Болонья», тем временем, проводит уже десятый подряд матч без поражений во всех турнирах и делает это в фирменном стиле Итальяно. И это самый опасный сигнал для всех вокруг — эта команда не временный пассажир в топ-5, а полноценный конкурент.