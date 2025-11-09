Лидеры приехали за укреплением позиции, уехали с тревожными вопросами. Команда Винченцо Итальяно показала зрелый, агрессивный футбол и заслуженно наказала чемпиона. У Антонио Конте — третье выездное поражение в лиге и третья подряд игра без забитых мячей.

Результат матча Болонья Болонья 2:0 Наполи Неаполь 1:0 Тёйс Даллинга 50' 2:0 Джон Лукуми 66' Болонья: Лукаш Скорупски ( Массимо Пессина 8' ), Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Томмазо Побега ( Николо Казале 81' ), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини ( Никола Моро 81' ), Йенс Одгор ( Федерико Бернардески 61' ), Джонатан Роу ( Николо Камбьяги 46' ), Тёйс Даллинга Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес ( Жуан Жесус 77' ), Алессандро Буонджорно ( Матиас Оливера 77' ), Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас ( Давид Нерес 68' ), Скотт МакТоминай ( Лоренцо Лукка 82' ), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Расмус Хёйлунн, Маттео Политано ( Ноа Ланг 68' ) Жёлтые карточки: Риккардо Орсолини 74' — Расмус Хёйлунн 63', Ноа Ланг 70', Давид Нерес 76'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 5 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 14 Фолы 15

На четвёртой минуте у основного кипера «Болоньи» Скоурпского схватило заднюю поверхность бедра. Запасного Равальи нет — на газон выходит семнадцатилетний Массимо Пессина, победитель Евро-U17. «Даль-Ара» мгновенно поддерживает парня, и это важная деталь вечера. Хозяева не закрылись после выхода юного дебютанта, а, наоборот, задавали темп и смелость в каждом эпизоде.

Первый тайм получился вязким. «Наполи» больше ждал, чем создавал, выбирая низкий блок и быстрые выпады через Политано и Элмаса. Хёйлунн пару раз протащил мяч, но до ударов дела почти не доходило. У «Болоньи» моменты были намного чётче. Опасно замыкали стандарты Лукуми и Даллинга, Роу проверил рефлексы Миллинковича-Савича дальним выстрелом. Арбитр Чиффи дробил игру постоянными свистками — «специй» хватало, цельности не было.

«Болонья» – «Наполи» globallookpress.com

Ход игры поменяли фланги Итальяно

Перерыв стал важнейшим переломом в игре. Итальяно снимает травмированного Роу и бросает в дело Камбьяги, сдвигает акценты на левый край и требует ещё выше встречать первую передачу гостей. Этот микс решает всё. На пятой минуте второго тайма Камбьяги уходит от Ди Лоренцо и с лицевой катит в сторону вратарской — Тейс Даллинга опережает Рахмани и элегантно подсекает в ближний. Грамотная атака из трёх касаний, где каждый сделал простое, но идеальное действие.

Тейс Даллинга globallookpress.com

Вместо отрезвляющей реакции — пустота. «Наполи» продолжает играть «по инструкции». Длинные розыгрыши без темпа, мало людей в штрафной, минимум агрессии на подборах. «Болонья» же остаётся верной своим принципам. Одгор отрабатывает за двоих, Орсолини успевает и в прессинге, и в штрафной, а фулбеки Холм и Миранда стабильно доставляют мячи в зону между центральными защитниками соперника.

Середина тайма — ещё один провал чемпиона. Хёйлунн получает жёлтую карточку, стандарт разыгрывают хозяева. Холм навешивает с правой, Джон Лукуми выпрыгивает между Бонджорно и Рахмани и головой кладёт мяч в угол. Первый гол защитника в сезоне — и идеальная иллюстрация, как «Болонья» доводила преимущества на фланге до преимущества в центре штрафной.

Джон Лукуми globallookpress.com

Итальяно не жмётся к своим воротам, наоборот — освежает тройку атаки выходом Бернардески и не опускает линию прессинга. «Наполи» в ответ выпускает Ланга и Нереса, перестраивается на более прямолинейную модель с 4-2-4, но это уже тщетные попытки на фоне общей вялости. За весь матч Массимо Пессине пришлось лишь раз по-настоящему поработать после удара Элмаса в первом тайме. Вторая половина — практически без угроз.

Что случилось с «Наполи»

Команда Конте провела ещё один «компьютерный» первый тайм без риска и идей, а во второй половине потеряла тонус и дисциплину в штрафной. Никакой подпитки центру от внутренних полуфлангов, мало поддержки Хёйлунну, который пытался бороться за забросы и выигрывал единоборства, но оставался изолирован. Нулевая креативность из глубины — следствие травм Де Брёйне и Гилмора, однако даже с этой оговоркой у лидера не может быть настолько бедного арсенала решений против агрессивного соперника.

Игроки «Наполи» после матча globallookpress.com

Конте после игры вскипел: «Я обеспокоен, тут нечего скрывать. Если команда, которая должна бороться за титул, уже проиграла пять матчей, значит, что-то идёт не так. Я не хочу сопровождать мёртвого — либо мы меняемся, либо это конец». Слова жёсткие, но по содержанию вечер на «Даль-Ара» их подтвердил. Теперь у «Наполи» столько же очков, как у «Милана», а «Рома» и «Интер» могут обойти неаполитанцев по итогам тура.

Антонио Конте globallookpress.com

А ещё итальянский специалист, возможно, активировал бомбу замедленного действия вот такой цитатой: «Мне жаль, что за четыре месяца я не сумел изменить ситуацию. Значит, я плохо работаю — или кто-то просто не хочет меня слушать». Второй сезон в команде, несколько подряд неудач, в том числе в еврокубках. Кажется, такое в карьере Антонио Конте мы уже видели.

«Болонья», тем временем, проводит уже десятый подряд матч без поражений во всех турнирах и делает это в фирменном стиле Итальяно. И это самый опасный сигнал для всех вокруг — эта команда не временный пассажир в топ-5, а полноценный конкурент.