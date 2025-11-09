Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Лидеры приехали за укреплением позиции, уехали с тревожными вопросами. Команда Винченцо Итальяно показала зрелый, агрессивный футбол и заслуженно наказала чемпиона. У Антонио Конте — третье выездное поражение в лиге и третья подряд игра без забитых мячей.

Результат матча

БолоньяБолоньяБолонья2:0НаполиНаполиНеаполь
1:0 Тёйс Даллинга 50' 2:0 Джон Лукуми 66'
Болонья:  Лукаш Скорупски (Массимо Пессина 8'),  Эмиль Хольм,  Торбьёрн Хеггем,  Джон Лукуми,  Хуан Миранда,  Томмазо Побега (Николо Казале 81'),  Льюис Фергюсон,  Риккардо Орсолини (Никола Моро 81'),  Йенс Одгор (Федерико Бернардески 61'),  Джонатан Роу (Николо Камбьяги 46'),  Тёйс Даллинга
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Мигель Гутьеррес (Жуан Жесус 77'),  Алессандро Буонджорно (Матиас Оливера 77'),  Амир Ррахмани,  Джованни Ди Лоренцо,  Элиф Элмас (Давид Нерес 68'),  Скотт МакТоминай (Лоренцо Лукка 82'),  Станислав Лоботка,  Андре Франк Замбо Ангисса,  Расмус Хёйлунн,  Маттео Политано (Ноа Ланг 68')
Жёлтые карточки:  Риккардо Орсолини 74'  —  Расмус Хёйлунн 63',  Ноа Ланг 70',  Давид Нерес 76'

На четвёртой минуте у основного кипера «Болоньи» Скоурпского схватило заднюю поверхность бедра.  Запасного Равальи нет — на газон выходит семнадцатилетний Массимо Пессина, победитель Евро-U17.  «Даль-Ара» мгновенно поддерживает парня, и это важная деталь вечера.  Хозяева не закрылись после выхода юного дебютанта, а, наоборот, задавали темп и смелость в каждом эпизоде.

Первый тайм получился вязким.  «Наполи» больше ждал, чем создавал, выбирая низкий блок и быстрые выпады через Политано и Элмаса.  Хёйлунн пару раз протащил мяч, но до ударов дела почти не доходило.  У «Болоньи» моменты были намного чётче.  Опасно замыкали стандарты Лукуми и Даллинга, Роу проверил рефлексы Миллинковича-Савича дальним выстрелом.  Арбитр Чиффи дробил игру постоянными свистками — «специй» хватало, цельности не было.

«Болонья» – «Наполи»
«Болонья» – «Наполи» globallookpress.com

Ход игры поменяли фланги Итальяно

Перерыв стал важнейшим переломом в игре.  Итальяно снимает травмированного Роу и бросает в дело Камбьяги, сдвигает акценты на левый край и требует ещё выше встречать первую передачу гостей.  Этот микс решает всё.  На пятой минуте второго тайма Камбьяги уходит от Ди Лоренцо и с лицевой катит в сторону вратарской — Тейс Даллинга опережает Рахмани и элегантно подсекает в ближний.  Грамотная атака из трёх касаний, где каждый сделал простое, но идеальное действие.

Тейс Даллинга
Тейс Даллинга globallookpress.com

Вместо отрезвляющей реакции — пустота.  «Наполи» продолжает играть «по инструкции».  Длинные розыгрыши без темпа, мало людей в штрафной, минимум агрессии на подборах.  «Болонья» же остаётся верной своим принципам.  Одгор отрабатывает за двоих, Орсолини успевает и в прессинге, и в штрафной, а фулбеки Холм и Миранда стабильно доставляют мячи в зону между центральными защитниками соперника.

Середина тайма — ещё один провал чемпиона.  Хёйлунн получает жёлтую карточку, стандарт разыгрывают хозяева.  Холм навешивает с правой, Джон Лукуми выпрыгивает между Бонджорно и Рахмани и головой кладёт мяч в угол.  Первый гол защитника в сезоне — и идеальная иллюстрация, как «Болонья» доводила преимущества на фланге до преимущества в центре штрафной.

Джон Лукуми
Джон Лукуми globallookpress.com

Итальяно не жмётся к своим воротам, наоборот — освежает тройку атаки выходом Бернардески и не опускает линию прессинга.  «Наполи» в ответ выпускает Ланга и Нереса, перестраивается на более прямолинейную модель с 4-2-4, но это уже тщетные попытки на фоне общей вялости.  За весь матч Массимо Пессине пришлось лишь раз по-настоящему поработать после удара Элмаса в первом тайме.  Вторая половина — практически без угроз.

Что случилось с «Наполи»

Команда Конте провела ещё один «компьютерный» первый тайм без риска и идей, а во второй половине потеряла тонус и дисциплину в штрафной.  Никакой подпитки центру от внутренних полуфлангов, мало поддержки Хёйлунну, который пытался бороться за забросы и выигрывал единоборства, но оставался изолирован.  Нулевая креативность из глубины — следствие травм Де Брёйне и Гилмора, однако даже с этой оговоркой у лидера не может быть настолько бедного арсенала решений против агрессивного соперника.

Игроки «Наполи» после матча
Игроки «Наполи» после матча globallookpress.com

Конте после игры вскипел: «Я обеспокоен, тут нечего скрывать.  Если команда, которая должна бороться за титул, уже проиграла пять матчей, значит, что-то идёт не так.  Я не хочу сопровождать мёртвого — либо мы меняемся, либо это конец».  Слова жёсткие, но по содержанию вечер на «Даль-Ара» их подтвердил.  Теперь у «Наполи» столько же очков, как у «Милана», а «Рома» и «Интер» могут обойти неаполитанцев по итогам тура.

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

А ещё итальянский специалист, возможно, активировал бомбу замедленного действия вот такой цитатой: «Мне жаль, что за четыре месяца я не сумел изменить ситуацию.  Значит, я плохо работаю — или кто-то просто не хочет меня слушать».  Второй сезон в команде, несколько подряд неудач, в том числе в еврокубках.  Кажется, такое в карьере Антонио Конте мы уже видели.

Календарь и таблица Серии А

«Болонья», тем временем, проводит уже десятый подряд матч без поражений во всех турнирах и делает это в фирменном стиле Итальяно.  И это самый опасный сигнал для всех вокруг — эта команда не временный пассажир в топ-5, а полноценный конкурент.