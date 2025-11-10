А ноябрьскую паузу на матчи сборных «Аталанта» получит нового главного тренера, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ивана Юрич globallookpress.com

По его данным, руководство бергамасков приняло решение отправить в отставку нынешнего наставника Ивана Юрича за плохие результаты в последних матчах и вместо него назначить Раффаэле Палладино.

Юрич возглавил «Аталанту» летом 2025 года. В 15 играх сезона команда выиграла всего 4 раза, а в 8 последних играх бергамаски победили лишь раз. В 11-м туре «Аталанта» проиграла дома «Сассуоло» (0:3).

Раффаэле Палладино в прошлом сезоне успешно работал с «Фиорентиной», но покинул свой пост летом после разногласий с руководством «фиалок». Как и Юрич, он считается учеником бывшего тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Оба играли под его руководством в «Дженоа».