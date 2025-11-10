Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Для клуба уровня "Ливерпуля" это должно считаться кризисом. "Сити" выглядел сильнее и был технически намного лучше.

Мне показалось, что "Ливерпуль" сегодня выглядел как очень слабая команда. Не хватало интенсивности, не хватало энергии. Игроки, вышедшие на замену, казались совсем "мягкими".

Тренер сказал, что доволен второй половиной, но игра уже была закончена! Легко хорошо играть, когда уже не играешь ни за что. Для "Ливерпуля" определенно наступило кризисное время», — сказал Кин Sky Sports.

«Ливерпуль» располагается на 8-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем матче «мерсисайдцы» сыграют против «Ноттингем Форест» 22-го ноября.