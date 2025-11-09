«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ с 22 очками. «Ливерпуль» продолжает падение и теперь с 18 очками идет восьмым.

Точку в матче на 63-й минуте поставил Жерему Доку.

Уже на 13-й минуте Эрлинг Холанн не реализовал пенальти. Через 16 минут норвежец исправился, забив с игры.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле легко разобрался с прошлогодним чемпионом «Ливерпулем» — 3:0.

