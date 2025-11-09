В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле легко разобрался с прошлогодним чемпионом «Ливерпулем» — 3:0.
Уже на 13-й минуте Эрлинг Холанн не реализовал пенальти. Через 16 минут норвежец исправился, забив с игры.
На исходе первого тайма преимущество «горожан» удвоил Нико Уильямс.
Точку в матче на 63-й минуте поставил Жерему Доку.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:0ЛиверпульЛиверпуль
1:0 Эрлинг Холанд 29' 2:0 Николас Гонсалес 45+3' 3:0 Жереми Доку 63'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва, Николас Гонсалес, Филип Фоден, Райан Шерки (Савиньо 53'), Жереми Доку (Омар Мармуш 74'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Эндрю Робертсон (Коди Матес Гакпо 56'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Федерико Кьеза 83'), Флориан Вирц (Джо Гомес 83'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс 74'), Уго Экитике (Милош Керкез 56')
Жёлтые карточки: Николас Гонсалес 27', Бернарду Силва 41' — Алексис Мак Аллистер 36', Конор Брэдли 52', Кёртис Джонс 89'
«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ с 22 очками. «Ливерпуль» продолжает падение и теперь с 18 очками идет восьмым.