Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму в матче 12-го тура Ла лиги против «Райо Вальекано» (0:0), сообщила пресс-служба столичного клуба.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой мадридского Реала, у Тибо Куртуа диагностирована травма длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить»﻿, — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом сезоне Куртуа провел за мадридский клуб 12 матчей во всех турнирах, пропустив лишь в четырех из них. Контракт бельгийца с «Реалом» действует до лета 2027 года.