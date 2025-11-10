Мадридский «Атлетико» достиг полного соглашения о продаже контрольного пакета акций американскому инвестиционному фонду Apollo Sports Capital.

Окончательное закрытие сделки, включая получение разрешений регулирующих органов, как ожидается, будет завершено в первом квартале 2026 года. После этого контрольный пакет акций «Атлетико», включая «Атлетико Сан-Луис» и «Атлетико Оттава», перейдет в собственность компании Apollo Sports Capital﻿.

Акционеры планируют предоставить новый капитал для поддержки долгосрочных планов клуба, включая дальнейшие инвестиции в команды «Атлетико» и крупные инфраструктурные проекты. Среди них строительство «Города спорта» — нового спортивно-развлекательного центра рядом со стадионом «Эр-Рияд Эйр Метрополитано».