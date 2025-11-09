«Челси» оказался сильнее «Вулверхэмптона» в матче 11-го тура АПЛ — 3:0.
Мало Гюсто открыл счет на 51-й минуте, а Жоао Педро на 65-й минуте удвоил преимущество «синих», а мяч Педру Нету на 73-й минуте установил окончательный итог матча.
Результат матча
ЧелсиЛондон3:0ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Мало Гюсто 51' 2:0 Жоао Педро 65' 3:0 Педру Нету 73'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Рис Джеймс 77'), Марк Кукурелья, Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Андрей Сантос 83'), Жоао Педро (Джейми Байно-Гиттенс 83'), Алехандро Гарначо, Педру Нету (Марк Гиу 77'), Лиам Дилап
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Уго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Джексон Тшатшуа, Андре, Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард (Матеуш Мане 70'), Хван Хи Чан (Маршал Манетси 70'), Йёрген Странн Ларсен
Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 60' — Андре 49', Маршал Манетси 79'
«Челси» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 2 баллами занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице.