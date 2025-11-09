«Челси» оказался сильнее «Вулверхэмптона» в матче 11-го тура АПЛ — 3:0.

Жоао Педро globallookpress.com

Мало Гюсто открыл счет на 51-й минуте, а Жоао Педро на 65-й минуте удвоил преимущество «синих», а мяч Педру Нету на 73-й минуте установил окончательный итог матча.

Результат матча Челси Лондон 3:0 Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:0 Мало Гюсто 51' 2:0 Жоао Педро 65' 3:0 Педру Нету 73' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Рис Джеймс 77' ), Марк Кукурелья, Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес ( Андрей Сантос 83' ), Жоао Педро ( Джейми Байно-Гиттенс 83' ), Алехандро Гарначо, Педру Нету ( Марк Гиу 77' ), Лиам Дилап Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Уго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Джексон Тшатшуа, Андре, Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард ( Матеуш Мане 70' ), Хван Хи Чан ( Маршал Манетси 70' ), Йёрген Странн Ларсен Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 60' — Андре 49', Маршал Манетси 79'

Статистика матча 8 Удары в створ 0 6 Удары мимо 3 65 Владение мячом 35 10 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 12 Фолы 14

«Челси» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 2 баллами занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице.