«Тоттенхэм» с 18 очками пока третий в таблице АПЛ. «МЮ» (18) — седьмой.

Но на 90+6-й минуте голландский защитник манкунианцев Матейс де Лигт смог сравнять счет после ассиста Бруну Фернандеша.

На 90+1-й минуте Ришарлисон забил второй мяч «шпор».

«Тоттенхэм» смог отыграться на 83-й минуте после гола Матиса Теля с передачи Дестини Удоджи.

На 32-й минуте гости вышли вперед после точного удара Брайана Мбемо.

В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2.

