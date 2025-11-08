В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2.
На 32-й минуте гости вышли вперед после точного удара Брайана Мбемо.
«Тоттенхэм» смог отыграться на 83-й минуте после гола Матиса Теля с передачи Дестини Удоджи.
На 90+1-й минуте Ришарлисон забил второй мяч «шпор».
Но на 90+6-й минуте голландский защитник манкунианцев Матейс де Лигт смог сравнять счет после ассиста Бруну Фернандеша.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон2:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро, Жоау Палинья, Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Ксави Симонс, Ришарлисон, Рандаль Коло Муани
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Брайан Мбемо, Матеус Кунья, Амад Диалло
«Тоттенхэм» с 18 очками пока третий в таблице АПЛ. «МЮ» (18) — седьмой.