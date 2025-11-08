В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2.

На 32-й минуте гости вышли вперед после точного удара Брайана Мбемо.

«Тоттенхэм» смог отыграться на 83-й минуте после гола Матиса Теля с передачи Дестини Удоджи.

На 90+1-й минуте Ришарлисон забил второй мяч «шпор».

Но на 90+6-й минуте голландский защитник манкунианцев Матейс де Лигт смог сравнять счет после ассиста Бруну Фернандеша.

Результат матча

Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Кристиан Ромеро,  Микки ван де Вен,  Джед Спенс,  Педро Порро,  Жоау Палинья,  Папе Сарр,  Бреннан Джонсон,  Ксави Симонс,  Ришарлисон,  Рандаль Коло Муани
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Патрик Доргу,  Нуссайр Мазрауи,  Люк Шоу,  Гарри Магуайр,  Маттейс де Лигт,  Бруну Фернандеш,  Каземиро,  Брайан Мбемо,  Матеус Кунья,  Амад Диалло

«Тоттенхэм» с 18 очками пока третий в таблице АПЛ.  «МЮ» (18) — седьмой.