Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино допускает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу после ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Моим приоритетом сейчас является подготовка к чемпионату мира-2026 со сборной США. Но не исключаю, что в будущем могу снова работать в АПЛ. В "Тоттенхэме" мы были очень близки к тому, чтобы выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Мы стремились к трофеям, ведь "Тоттенхэм" действительно заслуживает этого. Так что, да — однажды я могу вернуться в английский футбол», — отметил Почеттино в интервью TalkSport.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года.