Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил игру своей команды в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Да, мы пропустили два гола, но если соперник наносит всего пять ударов по воротам за матч, любой тренер принял бы такие цифры до игры. Другое дело, что в тех двух моментах, когда они попали в створ, мы могли сыграть лучше.
Конечно, эмоции у меня зашкаливают, но я стараюсь извлечь из этой игры положительные моменты. Это мой подход — так я верю в построение хорошей команды, которая становится все сильнее, слой за слоем.
В целом — отличное, добротное выступление против сильного "Манчестер Юнайтед", который сейчас находится в хорошей форме. Мы говорили о нашем уровне игры — как в обороне, так и в атаке. А против "Юнайтед", играющего с уверенностью, с такими игроками, как Кунья, Мбемо, Амад (Диалло) и Шешко, мы позволили им нанести лишь пять ударов. Это очередное подтверждение того, как непросто создавать моменты в Премьер-лиге, даже если у тебя на поле одни звезды.
Во втором тайме я был чрезвычайно доволен нашей реакцией. Мы играли дома, и, конечно, все хотят победить — не стоит слишком много говорить (о плохих результатах "Тоттенхэма" дома) и прочем. Я понимаю, что нужно выиграть, чтобы эти разговоры прекратились. Но то, как мы перестроились, остались в игре и продолжали делать правильные вещи на протяжении всего второго тайма — этим я очень доволен.
Мы были так близки к победе. В любой другой день мы бы ее добились», — сказал Франк Football.London.
После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 3-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующей встрече «шпоры» сыграют против «Арсенала» 23-го ноября.