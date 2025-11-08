Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил игру своей команды в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Да, мы пропустили два гола, но если соперник наносит всего пять ударов по воротам за матч, любой тренер принял бы такие цифры до игры. Другое дело, что в тех двух моментах, когда они попали в створ, мы могли сыграть лучше.

Конечно, эмоции у меня зашкаливают, но я стараюсь извлечь из этой игры положительные моменты. Это мой подход — так я верю в построение хорошей команды, которая становится все сильнее, слой за слоем.

В целом — отличное, добротное выступление против сильного "Манчестер Юнайтед", который сейчас находится в хорошей форме. Мы говорили о нашем уровне игры — как в обороне, так и в атаке. А против "Юнайтед", играющего с уверенностью, с такими игроками, как Кунья, Мбемо, Амад (Диалло) и Шешко, мы позволили им нанести лишь пять ударов. Это очередное подтверждение того, как непросто создавать моменты в Премьер-лиге, даже если у тебя на поле одни звезды.

Во втором тайме я был чрезвычайно доволен нашей реакцией. Мы играли дома, и, конечно, все хотят победить — не стоит слишком много говорить (о плохих результатах "Тоттенхэма" дома) и прочем. Я понимаю, что нужно выиграть, чтобы эти разговоры прекратились. Но то, как мы перестроились, остались в игре и продолжали делать правильные вещи на протяжении всего второго тайма — этим я очень доволен.

Мы были так близки к победе. В любой другой день мы бы ее добились», — сказал Франк Football.London.

После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 3-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующей встрече «шпоры» сыграют против «Арсенала» 23-го ноября.