Матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» получился неоднородным. В первые семьдесят минут вязкая, нервная борьба без ясного рисунка, а потом — настоящий ураган. Три гола, и финал, который стал испытанием для нервов трибун.

Результат матча

ТоттенхэмЛондонТоттенхэм2:2Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Брайан Мбемо 32' 1:1 Матис Тель 84' 2:1 Ришарлисон 90+1' 2:2 Маттейс де Лигт 90+6'
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Кристиан Ромеро (Кевин Дансо 88'),  Микки ван де Вен,  Джед Спенс,  Педро Порро (Дестини Удоджи 67'),  Жоау Палинья (Родриго Бентанкур 79'),  Папе Сарр,  Бреннан Джонсон,  Ксави Симонс (Матис Тель 79'),  Ришарлисон,  Рандаль Коло Муани (Вильсон Одобер 46')
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Патрик Доргу (Диогу Далот 80'),  Нуссайр Мазрауи (Беньямин Шешко 59'),  Люк Шоу,  Гарри Магуайр (Мануэль Угарте 72'),  Маттейс де Лигт,  Бруну Фернандеш,  Каземиро (Мэйсон Маунт 72'),  Брайан Мбемо,  Матеус Кунья (Лени Йоро 72'),  Амад Диалло
Жёлтые карточки:  Бреннан Джонсон 29',  Кристиан Ромеро 34',  Жоау Палинья 75',  Ришарлисон 90+2',  Кевин Дансо 90+8'  —  Патрик Доргу 79'

Обе команды выглядели так, будто продолжают прошлый сезон — осторожно, с постоянными сбоями в передачах и без ритма.  Томас Франк рискнул сыграть агрессивнее обычного — Коло Муани и Ришарлисон в атаке, Хави Симонс чуть ниже.  Но структура разваливалась при первой же потере.  Слишком медленно перемещались линии, слишком часто теряли мяч у своей штрафной.

У гостей Рубена Аморина всё строилось на аккуратности.  «Юнайтед» не давил, не блистал, но контролировал темп.  И когда на 32-й минуте Амад Диалло навесил с правого фланга, а Брайан Мбёмо (хороший знакомый Франка по «Брентфорду») спокойно пробил головой в угол, всё выглядело логично.

Брайан Мбёмо
Брайан Мбёмо globallookpress.com

«Тоттенхэм» ответил серией неточных ударов.  Сарр бил мимо, Ришарлисон пытался исполнить удар плечом, Педро Порро терял мячи под свист трибун.  К перерыву хозяева наиграли на xG меньше 0,1 — и это точно отражало реальность.

Второй тайм начался с редких проблесков.  «Тоттенхэм» чуть прибавил в движении, но на пути встал Сенне Ламменс.  Бельгийский кипер справился с нервами после тревожного начала (в дебюте матча мяч прошёл у него под подошвой) и постепенно стал стеной.  На 53-й минуте он ногой отразил удар Ромеро в упор, ещё через две — вытащил выстрел Пальиньи с полулёта.  И когда стадион уже начал оживать, именно Ламменс заморозил этот всплеск.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Симонс тянул мяч в одиночку, но партнёры отставали, а Франк искал способ добавить жизни атаке.  Он снял Коло Муани, передвинул Ришарлисона в центр и дал шанс Вильсону Одоберу.  В перерыве казалось, что это отчаянный шаг, но именно он в итоге перевернул матч.

Франк угадал с заменами — де Лигт всё испортил

Сначала «шпоры» перешли на 4–2–3–1 и стали атаковать через левый фланг, где Одобер и Удоджи создавали хаотичное движение.  Болельщики ещё не успели смириться с уходом Симонса, как вышедший вместо него Матис Тель подарил момент чистого восторга.  На 84-й минуте Удоджи прорвался по флангу, прострелил низом, Тель развернулся в штрафной, а после рикошета от Де Лигта мяч влетел под перекладину.  Франк прыгнул со скамейки, а стадион зашумел, будто мяч уже был победным.

Гол Теля
Гол Теля globallookpress.com

А через несколько минут случилось то, ради чего тренеры и делают рискованные замены.  Одобер снова протащил мяч, пробил из-за штрафной, и Ришарлисон, столько раз критикуемый за беззубость, едва заметно подрезал траекторию — 2:1.  Игроки бросились друг к другу, резервисты выбежали на поле, Мэддисон праздновал на трибунах.  Всё, казалось, сложилось.

Ришарлисон празднует гол
Ришарлисон празднует гол globallookpress.com

Но в АПЛ последнее слово очень часто перебивается ещё более поздним.  «Юнайтед», потеряв Шешко и уже играя без замен, всё-таки дотянул до углового на 96-й минуте.  Бруну Фернандеш навесил вглубь штрафной, и Маттейс де Лигт, тот самый, чей рикошет помог Телю, взмыл над толпой и аккуратно пробил головой в дальний угол.  Время вышло, арбитр тут же дал финальный свисток.  Контраст был резкий: одни рухнули на газон, другие стояли с отрешёнными лицами.  Франк смотрел в землю, будто всё ещё не верил, как это могло повториться.

Гол де Лигта
Гол де Лигта globallookpress.com

Детали и тенденции

Без Кудуса атака «шпор» выглядела сломанной — не хватало игрока, соединяющего фазы.  Ришарлисон на фланге терялся, Симонс пытался делать всё сам, а Порро и Спенс не предлагали глубины.  Только с выходом Одобера структура обрела баланс.  Но оборона Франка всё так же нестабильна.  Первый гол — потеря концентрации при выносе, второй пропущенный — полная дезорганизация при стандарте.  Четыре домашних матча подряд без победы — это сложно назвать случайностью.

Игроки «Тоттенхэма» после матча
Игроки «Тоттенхэма» после матча globallookpress.com

«Юнайтед» тоже не идеален.  Третий матч подряд — два пропущенных, снова проблемы при навесах, снова тревога после ухода Каземиро и Магуайра.  Но при этом команда Аморима впервые за долгое время выглядит эмоционально устойчивой и не ломается, даже если матч валится из рук.  Мбёмо продолжает оправдывать свой статус открытия осени — пятый гол в чемпионате, а Ламменс снова доказывает, что достоин быть первым номером команды.

Для «Юнайтед» это пятый матч без поражений и подтверждение, что команда всё-таки прогрессирует и, как минимум, уже не беспомощна в концовках.  А у «Тоттенхэма» будто флешбеки нескольких предыдущих сезонов.  Франк почти подарил болельщикам ту самую игру, которая могла стать началом новой главы.  Но вместо этого — очередная упущенная победа, снова с голом на последних секундах.