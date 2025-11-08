Матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» получился неоднородным. В первые семьдесят минут вязкая, нервная борьба без ясного рисунка, а потом — настоящий ураган. Три гола, и финал, который стал испытанием для нервов трибун.
Результат матча
Обе команды выглядели так, будто продолжают прошлый сезон — осторожно, с постоянными сбоями в передачах и без ритма. Томас Франк рискнул сыграть агрессивнее обычного — Коло Муани и Ришарлисон в атаке, Хави Симонс чуть ниже. Но структура разваливалась при первой же потере. Слишком медленно перемещались линии, слишком часто теряли мяч у своей штрафной.
У гостей Рубена Аморина всё строилось на аккуратности. «Юнайтед» не давил, не блистал, но контролировал темп. И когда на 32-й минуте Амад Диалло навесил с правого фланга, а Брайан Мбёмо (хороший знакомый Франка по «Брентфорду») спокойно пробил головой в угол, всё выглядело логично.
«Тоттенхэм» ответил серией неточных ударов. Сарр бил мимо, Ришарлисон пытался исполнить удар плечом, Педро Порро терял мячи под свист трибун. К перерыву хозяева наиграли на xG меньше 0,1 — и это точно отражало реальность.
Второй тайм начался с редких проблесков. «Тоттенхэм» чуть прибавил в движении, но на пути встал Сенне Ламменс. Бельгийский кипер справился с нервами после тревожного начала (в дебюте матча мяч прошёл у него под подошвой) и постепенно стал стеной. На 53-й минуте он ногой отразил удар Ромеро в упор, ещё через две — вытащил выстрел Пальиньи с полулёта. И когда стадион уже начал оживать, именно Ламменс заморозил этот всплеск.
Симонс тянул мяч в одиночку, но партнёры отставали, а Франк искал способ добавить жизни атаке. Он снял Коло Муани, передвинул Ришарлисона в центр и дал шанс Вильсону Одоберу. В перерыве казалось, что это отчаянный шаг, но именно он в итоге перевернул матч.
Франк угадал с заменами — де Лигт всё испортил
Сначала «шпоры» перешли на 4–2–3–1 и стали атаковать через левый фланг, где Одобер и Удоджи создавали хаотичное движение. Болельщики ещё не успели смириться с уходом Симонса, как вышедший вместо него Матис Тель подарил момент чистого восторга. На 84-й минуте Удоджи прорвался по флангу, прострелил низом, Тель развернулся в штрафной, а после рикошета от Де Лигта мяч влетел под перекладину. Франк прыгнул со скамейки, а стадион зашумел, будто мяч уже был победным.
А через несколько минут случилось то, ради чего тренеры и делают рискованные замены. Одобер снова протащил мяч, пробил из-за штрафной, и Ришарлисон, столько раз критикуемый за беззубость, едва заметно подрезал траекторию — 2:1. Игроки бросились друг к другу, резервисты выбежали на поле, Мэддисон праздновал на трибунах. Всё, казалось, сложилось.
Но в АПЛ последнее слово очень часто перебивается ещё более поздним. «Юнайтед», потеряв Шешко и уже играя без замен, всё-таки дотянул до углового на 96-й минуте. Бруну Фернандеш навесил вглубь штрафной, и Маттейс де Лигт, тот самый, чей рикошет помог Телю, взмыл над толпой и аккуратно пробил головой в дальний угол. Время вышло, арбитр тут же дал финальный свисток. Контраст был резкий: одни рухнули на газон, другие стояли с отрешёнными лицами. Франк смотрел в землю, будто всё ещё не верил, как это могло повториться.
Детали и тенденции
Без Кудуса атака «шпор» выглядела сломанной — не хватало игрока, соединяющего фазы. Ришарлисон на фланге терялся, Симонс пытался делать всё сам, а Порро и Спенс не предлагали глубины. Только с выходом Одобера структура обрела баланс. Но оборона Франка всё так же нестабильна. Первый гол — потеря концентрации при выносе, второй пропущенный — полная дезорганизация при стандарте. Четыре домашних матча подряд без победы — это сложно назвать случайностью.
«Юнайтед» тоже не идеален. Третий матч подряд — два пропущенных, снова проблемы при навесах, снова тревога после ухода Каземиро и Магуайра. Но при этом команда Аморима впервые за долгое время выглядит эмоционально устойчивой и не ломается, даже если матч валится из рук. Мбёмо продолжает оправдывать свой статус открытия осени — пятый гол в чемпионате, а Ламменс снова доказывает, что достоин быть первым номером команды.
Для «Юнайтед» это пятый матч без поражений и подтверждение, что команда всё-таки прогрессирует и, как минимум, уже не беспомощна в концовках. А у «Тоттенхэма» будто флешбеки нескольких предыдущих сезонов. Франк почти подарил болельщикам ту самую игру, которая могла стать началом новой главы. Но вместо этого — очередная упущенная победа, снова с голом на последних секундах.