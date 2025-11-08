Матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» получился неоднородным. В первые семьдесят минут вязкая, нервная борьба без ясного рисунка, а потом — настоящий ураган. Три гола, и финал, который стал испытанием для нервов трибун.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 2:2 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Брайан Мбемо 32' 1:1 Матис Тель 84' 2:1 Ришарлисон 90+1' 2:2 Маттейс де Лигт 90+6' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро ( Кевин Дансо 88' ), Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро ( Дестини Удоджи 67' ), Жоау Палинья ( Родриго Бентанкур 79' ), Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Ксави Симонс ( Матис Тель 79' ), Ришарлисон, Рандаль Коло Муани ( Вильсон Одобер 46' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу ( Диогу Далот 80' ), Нуссайр Мазрауи ( Беньямин Шешко 59' ), Люк Шоу, Гарри Магуайр ( Мануэль Угарте 72' ), Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Каземиро ( Мэйсон Маунт 72' ), Брайан Мбемо, Матеус Кунья ( Лени Йоро 72' ), Амад Диалло Жёлтые карточки: Бреннан Джонсон 29', Кристиан Ромеро 34', Жоау Палинья 75', Ришарлисон 90+2', Кевин Дансо 90+8' — Патрик Доргу 79'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 3 10 Фолы 8

Обе команды выглядели так, будто продолжают прошлый сезон — осторожно, с постоянными сбоями в передачах и без ритма. Томас Франк рискнул сыграть агрессивнее обычного — Коло Муани и Ришарлисон в атаке, Хави Симонс чуть ниже. Но структура разваливалась при первой же потере. Слишком медленно перемещались линии, слишком часто теряли мяч у своей штрафной.

У гостей Рубена Аморина всё строилось на аккуратности. «Юнайтед» не давил, не блистал, но контролировал темп. И когда на 32-й минуте Амад Диалло навесил с правого фланга, а Брайан Мбёмо (хороший знакомый Франка по «Брентфорду») спокойно пробил головой в угол, всё выглядело логично.

«Тоттенхэм» ответил серией неточных ударов. Сарр бил мимо, Ришарлисон пытался исполнить удар плечом, Педро Порро терял мячи под свист трибун. К перерыву хозяева наиграли на xG меньше 0,1 — и это точно отражало реальность.

Второй тайм начался с редких проблесков. «Тоттенхэм» чуть прибавил в движении, но на пути встал Сенне Ламменс. Бельгийский кипер справился с нервами после тревожного начала (в дебюте матча мяч прошёл у него под подошвой) и постепенно стал стеной. На 53-й минуте он ногой отразил удар Ромеро в упор, ещё через две — вытащил выстрел Пальиньи с полулёта. И когда стадион уже начал оживать, именно Ламменс заморозил этот всплеск.

Симонс тянул мяч в одиночку, но партнёры отставали, а Франк искал способ добавить жизни атаке. Он снял Коло Муани, передвинул Ришарлисона в центр и дал шанс Вильсону Одоберу. В перерыве казалось, что это отчаянный шаг, но именно он в итоге перевернул матч.

Франк угадал с заменами — де Лигт всё испортил

Сначала «шпоры» перешли на 4–2–3–1 и стали атаковать через левый фланг, где Одобер и Удоджи создавали хаотичное движение. Болельщики ещё не успели смириться с уходом Симонса, как вышедший вместо него Матис Тель подарил момент чистого восторга. На 84-й минуте Удоджи прорвался по флангу, прострелил низом, Тель развернулся в штрафной, а после рикошета от Де Лигта мяч влетел под перекладину. Франк прыгнул со скамейки, а стадион зашумел, будто мяч уже был победным.

А через несколько минут случилось то, ради чего тренеры и делают рискованные замены. Одобер снова протащил мяч, пробил из-за штрафной, и Ришарлисон, столько раз критикуемый за беззубость, едва заметно подрезал траекторию — 2:1. Игроки бросились друг к другу, резервисты выбежали на поле, Мэддисон праздновал на трибунах. Всё, казалось, сложилось.

Но в АПЛ последнее слово очень часто перебивается ещё более поздним. «Юнайтед», потеряв Шешко и уже играя без замен, всё-таки дотянул до углового на 96-й минуте. Бруну Фернандеш навесил вглубь штрафной, и Маттейс де Лигт, тот самый, чей рикошет помог Телю, взмыл над толпой и аккуратно пробил головой в дальний угол. Время вышло, арбитр тут же дал финальный свисток. Контраст был резкий: одни рухнули на газон, другие стояли с отрешёнными лицами. Франк смотрел в землю, будто всё ещё не верил, как это могло повториться.

Детали и тенденции

Без Кудуса атака «шпор» выглядела сломанной — не хватало игрока, соединяющего фазы. Ришарлисон на фланге терялся, Симонс пытался делать всё сам, а Порро и Спенс не предлагали глубины. Только с выходом Одобера структура обрела баланс. Но оборона Франка всё так же нестабильна. Первый гол — потеря концентрации при выносе, второй пропущенный — полная дезорганизация при стандарте. Четыре домашних матча подряд без победы — это сложно назвать случайностью.

«Юнайтед» тоже не идеален. Третий матч подряд — два пропущенных, снова проблемы при навесах, снова тревога после ухода Каземиро и Магуайра. Но при этом команда Аморима впервые за долгое время выглядит эмоционально устойчивой и не ломается, даже если матч валится из рук. Мбёмо продолжает оправдывать свой статус открытия осени — пятый гол в чемпионате, а Ламменс снова доказывает, что достоин быть первым номером команды.

Для «Юнайтед» это пятый матч без поражений и подтверждение, что команда всё-таки прогрессирует и, как минимум, уже не беспомощна в концовках. А у «Тоттенхэма» будто флешбеки нескольких предыдущих сезонов. Франк почти подарил болельщикам ту самую игру, которая могла стать началом новой главы. Но вместо этого — очередная упущенная победа, снова с голом на последних секундах.