Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Фрайбург» на чужом поле обыграл «Ниццу» со счетом 3:1.
У хозяев единственный гол забил Кевин Оморуйи на 25-й минуте.
В составе «Фрайбурга» отличились Йохан Манзамби на 29-й минуте, Винченцо Грифо на 39-й минуте и Дерри Шерхант на 42-й минуте.
Результат матча
НиццаНицца1:3ФрайбургФрайбург
1:0 Kevin Carlos 25' 1:1 Иоганн Манзамби 29' 1:2 Винченцо Грифо 39' пен. 1:3 Дерри Шерхант 42'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Абдулай Джума Бах, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте (Морган Сансон 69'), Салис Абдул-Самед (Том Луше 69'), Жереми Бога, Тиагу Говея (Хишем Будауи 69'), Софьян Диоп, Али Абди (Мохамед-Али Чо 46'), Kevin Carlos (Исак Янссон 77')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Макс Розенфельдер 78'), Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте 66'), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби (Лукас Хёлер 66'), Максимилиан Эггештайн, Жуниор Адаму (Игор Матанович 83'), Дерри Шерхант (Николас Хефлер 66')
Жёлтые карточки: Шарль Ванхаутте 52' — Филипп Линхарт 51', Лукас Кюблер 73'
После этого матча «Фрайбург» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Ницца» — на 35-й позиции без набранных баллов.
В параллельном матче «Утрехт» сыграл вничью с «Порту» (1:1).
В составе хозяев отличился Мигель Родригес на 49-й минуте.
«Порту» сумел сравнять счет на 66-й минуте благодаря голу Борхи Сайнса.
«Утрехт» располагается на 32-й строчке с 1-м баллом в активе. «Порту» — на 9-й позиции (7).