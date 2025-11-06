Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Ницца» — «Фрайбург»
Фрагмент матча «Ницца» — «Фрайбург» globallookpress.com

«Фрайбург» на чужом поле обыграл «Ниццу» со счетом 3:1.

У хозяев единственный гол забил Кевин Оморуйи на 25-й минуте.

В составе «Фрайбурга» отличились Йохан Манзамби на 29-й минуте, Винченцо Грифо на 39-й минуте и Дерри Шерхант на 42-й минуте.

Результат матча

НиццаНиццаНицца1:3ФрайбургФрайбургФрайбург
1:0 Kevin Carlos 25' 1:1 Иоганн Манзамби 29' 1:2 Винченцо Грифо 39' пен. 1:3 Дерри Шерхант 42'
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Абдулай Джума Бах,  Мельвен Бар,  Шарль Ванхаутте (Морган Сансон 69'),  Салис Абдул-Самед (Том Луше 69'),  Жереми Бога,  Тиагу Говея (Хишем Будауи 69'),  Софьян Диоп,  Али Абди (Мохамед-Али Чо 46'),  Kevin Carlos (Исак Янссон 77')
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Жорди Макенго,  Филипп Линхарт,  Маттиас Гинтер,  Лукас Кюблер (Макс Розенфельдер 78'),  Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте 66'),  Юито Судзуки,  Иоганн Манзамби (Лукас Хёлер 66'),  Максимилиан Эггештайн,  Жуниор Адаму (Игор Матанович 83'),  Дерри Шерхант (Николас Хефлер 66')
Жёлтые карточки:  Шарль Ванхаутте 52'  —  Филипп Линхарт 51',  Лукас Кюблер 73'

После этого матча «Фрайбург» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе.  «Ницца» — на 35-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче «Утрехт» сыграл вничью с «Порту» (1:1).

В составе хозяев отличился Мигель Родригес на 49-й минуте.

«Порту» сумел сравнять счет на 66-й минуте благодаря голу Борхи Сайнса.

«Утрехт» располагается на 32-й строчке с 1-м баллом в активе.  «Порту» — на 9-й позиции (7).