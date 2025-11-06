«Утрехт» располагается на 32-й строчке с 1-м баллом в активе. «Порту» — на 9-й позиции (7).

В составе хозяев отличился Мигель Родригес на 49-й минуте.

В параллельном матче «Утрехт» сыграл вничью с «Порту» (1:1).

После этого матча «Фрайбург» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Ницца» — на 35-й позиции без набранных баллов.

В составе «Фрайбурга» отличились Йохан Манзамби на 29-й минуте, Винченцо Грифо на 39-й минуте и Дерри Шерхант на 42-й минуте.

У хозяев единственный гол забил Кевин Оморуйи на 25-й минуте.

«Фрайбург» на чужом поле обыграл «Ниццу» со счетом 3:1.

