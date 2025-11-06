В четверг, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Ницца» примет «Фрайбург». Начало игры — в 20:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

55' Гувейя заработал на себе фол на правом фланге практически у боковой линии. Шанс для подачи со стандарта получает «Ницца».

54' Опасно после углового у ворот хозяев! Диуф пролетел мимо мяча, долетел тот до Кублера, который, кажется, был к такому повороту не готов — не подстроился и не попал по воротам.

53' И ещё одна жёлтая, теперь уже у «Ниццы» — это Чарльз Ванхут, схвативший за футболку убегавшего от него Манзамби.

52' Жёлтую карточку получил Филип Линхарт — первое предупреждение в матче.

51' Совсем необязательный удар метров с 30 нанёс Менди. Очень сильно выше ворот прошёл мяч.

50' И в конце концов ошибся «Фрайбург» в этом перепасе на своей половине. «Ницца» с мячом.

Статистика матча 3 Удары в створ 7 1 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 3 Фолы 5

49' Активно начала второй тайм «Ницца», сейчас старается «Фрайбург» подержать мяч у себя — хозяева плотно прессингуют.

48' Бард навесил слева в центр штрафной, там Кевин Карлос выиграл верх и пробил головой, но вышло слабо — Атуболу мяч забрал.

47' И сразу же досталось Чо — жёстко сыграл против него Линхарт на левом фланге обороны. Судья промолчал, а Чо уже поднялся на ноги.

46' Второй тайм стартовал в нашем матче. У «Ниццы» в перерыве произошла замена — Чо появился вместо Абди.

45+3' Перерыв! «Фрайбург» совершенно по делу обыгрывает «Ниццу» после первого тайма — 3:1. В первой половине тайма игра была равной, но во второй «Ницца» расклеилась в защите и слишком многое позволяла сопернику. Но время на исправление ситуации ещё есть — а пока отдыхаем!

45+2' На этот раз заблокировал Бард удар Шерханта из не самой очевидной ситуации.

45+1' Прилёг на газон Манзамби после неудавшегося прохода по левому флангу. Впрочем, без помощи врачей поднимается футболист «Фрайбурга».

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Попытался Бард закинуть мяч далеко вперёд верхом по левому флангу, но там вообще никого не было из игроков «Ниццы». В атаке у французов тоже ничего не получается уже давно.

43' Пора бы уже приходить в себя «Ницце». Если пропустить до перерыва ещё гол, на второй тайм в принципе можно будет уже не выходить.

42' ГОООЛ! 1:3! Дерри Шерхант! Ну совсем рассыпалась оборона «Ниццы», позволяет сопернику раскатывать мяч в собственной штрафной. Гинтер почти с линии вратарской скинул мяч назад на Шерханта, который остался вообще один — пробил немец в ногу Диуфу, от которой мяч залетел в сетку.

41' И ещё момент у гостей! Шерхант прорвался по правому флангу, пройдя несчастного Барда, и ударил в ближний верхний угол — Диуф на месте. Угловой подаст «Фрайбург».

40' Несколько активных минут выдали гости перед голом — и заставили «Ниццу» допустить грубую ошибку у своих ворот.

39' ГОООЛ! 1:2! Винченцо Грифо! Низом в левый от себя угол пробил — Диуф не угадал и прыгнул в противоположный.

38' Проверили момент ассистенты главного арбитра на VAR и решение подтвердили. Пробьёт с точки Грифо.

37' Пенальти в ворота «Ниццы»! И это опять Мелвин Бард привёз — поставил подножку Судзуки.

36' А вот и супермомент у «Фрайбурга»! Два подряд удара из штрафной потащил Диуф!

35' Подуспокоилась игра после обмена голами. Очень неторопливо разыгрывает мяч «Ницца» у своей штрафной, «Фрайбург» поддавливает, но пока не слишком высоко и активно.

33' Бога сместился ближе к центру с левого фланга и подал на дальнюю штангу, но туда никто из своих не успел.

32' Возобновилась игра после этой остановки. «Фрайбург» уже с мячом.

31' Довольно долгая пауза у нас в матче по весьма необычной причине: не могут найти ни одного хорошего мяча — по мнению арбитра и игроков, все мячи спущены. Просит Сидиропулос дать ему хоть один пригодный для игры.

29' ГОООЛ! 1:1! Йоан Манзамби! Чудовищный привоз Мелвина Барда в своей штрафной — отобрал у него мяч Судзуки, отдал на Манзамби, который улучшил себе позицию и после нескольких касаний вонзил в дальнюю девятку.

28' Зашли в чужую штрафную с левого края игроки «Фрайбурга», навес в центр выполнил Грифо — французы надёжно отбились.

27' Несмотря на перевес по владению, острее в первой половине тайма выглядели именно атаки «Ниццы» — гол вполне закономерен.

25' ГОООЛ! 1:0! Кевин Карлос! Очень простой гол «Ниццы». Ванхут отдал пас на ход открывшемуся Карлосу, которого вообще никто не держал — дотащил мяч до штрафной испанец и переиграл Атуболу, отправив мяч в дальний угол.

24' Поправляют хозяева статистику владения, контролируют мяч на своей половине поля.

23' Хорошая атака прошла у «Ниццы» — Ванхут в центре принял пас низом от Абдул Самеда и вторым касанием пробил в створ. На месте Атуболу.

22' Адаму зашёл с мячом в штрафную «Ниццы», но моментально его оттуда выдавили и ударить не позволили.

20' Обрезался «Фрайбург» на своей половине поля. Спас положение своим подкатом Гинтер.

19' Придумали хозяева заброс из глубины в штрафную в направлении Кевина. Первым успел к этому мячу Атуболу и выбил подальше.

18' И даже провела атаку. Бога попробовал ударить издали — зарядил в ногу защитника.

17' 66% владения мячом у немцев к этой минуте. Но вот наконец «Ницца» сумела его забрать.

15' Удалось наконец «Фрайбургу» прорвать крепкую оборону «Ниццы», Адаму уже пробрасывал мяч себе вперёд под выход один на один, но успел вернуться за ним Менди.

14' Продолжается долгий перекат мяча в исполнении гостей. Путей к чужой штрафной особо нет, поэтому приходится пасоваться на своей половине поля.

12' Пока больше времени с мячом проводит «Фрайбург», но далековато всё это от ворот Диуфа.

11' Едва не прошёл проникающий пас на Абди у Кевина. Прервал в подкате Гинтер.

10' Подрастают потихоньку скорости в нашем матче. Активнее вступают в прессинг игроки и той и другой команды.

09' Поднимается выше немецкая команда в прессинге и сейчас даже отобрала мяч, но воспользоваться этим не сумела — офсайд случился.

08' Ответ от «Фрайбурга» — Шерхант нанёс удар из-за пределов штрафной. Не очень опасно — прямо в руки Диуфу.

07' Ух, пожар в штрафной «Фрайбурга»! Задавила «Ницца» соперника, Кевин отобрал мяч у защитника и едва не пробил — успели плотно с ним отработать. Но угловой французы заработали.

06' Первый момент в матче у хозяев. Выбивал подальше от своих ворот Гинтер и попал в Бога — от ивуарийца мяч полетел в сторону створа и пролетел рядом со штангой.

05' Эггештайн нарушил правила против Абдул Самеда, неспешно свою атаку строит «Ницца».

04' Впервые выбралась «Ницца» на чужую половину поля. Там Кевина не пустили в штрафную.

03' Гости владеют мячом на старте встречи, в спокойном темпе проходит игра. «Ницца» пока в обороне.

02' Уже успел «Фрайбург» в чужую штрафную дважды мяч доставить — сначала после прохода по флангу, а затем и после навеса.

01' Матч начался! «Фрайбург» разыграл мяч с центра поля.

До матча

20:44 Уже появились на поле игроки «Ниццы» и «Фрайбурга». Через пару минут матч начнётся!

20:40 На Лазурном берегу сегодня вечером тепло — +16, однако в ближайшие часы возможен дождь. Будем надеяться, что футболу он не помешает.

20:36 Главный арбитр матча — 46-летний Анастасиос Сидиропулос из Греции.

20:25 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Арена вмещает 35 624 зрителя.

Стартовые составы команд

«Ницца»: Диуф, Менди, Ба, Бард, Гувейя, Ванхут, Абдул Самед, Абди, Диоп, Кевин, Бога.

«Фрайбург»: Атуболу, Кублер, Гинтер, Линхарт, Макенго, Эггештайн, Манзамби, Шерхант, Судзуки, Грифо, Адаму.

«Ницца»

В летнее трансферное окно «Ницца» распродала нескольких важнейших игроков, делавших разницу в прошлом сезоне: лучший бомбардир команды в Лиге 1 — Эван Гессан — отправился в «Астон Виллу» за 30 млн евро, второй бомбардир — Гаэтан Лаборд — уехал покорять второй дивизион Саудовской Аравии. Клуб покинули Буанани, основной вратарь Булка, Росарио и некоторые другие.

И вкатывалась в сезон после этих потерь «Ницца» действительно тяжело: на старте команда Франка Эза потеряла кучу очков в совсем необязательных ситуациях — проигрывала «Гавру», «Тулузе», «Бресту», а ещё в очередной раз не сумела пройти квалификацию ЛЧ, дважды уступив всухую «Бенфике». Но дальше дела начали налаживаться: за последние три недели «Ницца» успела обыграть в Лиге 1 сразу трёх крепких соперников — «Лион» (3:2), «Ренн» (2:1) и «Лилль» (2:0), фактически снова включившись в борьбу за еврокубки.

Однако на международной арене всё по-прежнему очень плохо. «Ницца» — одна из четырёх команд, не набравших ни единого очка на общем этапе ЛЕ: французы проиграли все три матча с одинаковым счётом 1:2 — «Роме», «Фенербахче» и «Сельте». Домашняя встреча с «Фрайбургом» — ещё один шанс заработать первые очки в турнире, правда делать это придётся без дисквалифицированного Клосса, а также травмированных Абдель Монема, Данте, Ндайшимийе, Моффи и Бомбито.

«Фрайбург»

Как и для «Ниццы», для «Фрайбурга» прошлый сезон стал прорывным — команда стала пятой в Бундеслиге, повторив свой лучший результат в XXI веке. Однако, в отличие от французов, устраивать распродажу лидеров летом «Фрайбург» не стал: из ключевых игроков ушёл только японец Доан, за которого удалось выручить немало — 21 млн евро (перешёл в «Айнтрахт»). Основной костяк же удалось сохранить.

Впрочем, дела в Бундеслиге у команды Юлиана Шустера всё равно обстоят не очень: за девять игр — лишь две победы и промежуточное 11-е место. Уже пять туров подряд «Фрайбург» не может победить, а в трёх из них — даже не забивал. Зато в Лиге Европы — совсем другое дело: в трёх матчах немцы набрали семь очков из девяти возможных, победив «Базель» (2:1) и «Утрехт» (2:0) и сыграв вничью с «Болоньей» (1:1), и идут в турнирной таблице общего этапа на шестом месте.

Лидером атак немецкого клуба в этом сезоне, как и уже много лет, является Винченцо Грифо — пожалуй, самый известный игрок «Фрайбурга»: итальянец забил три мяча в чемпионате и уже отличился в ЛЕ — голом в ворота «Утрехта». Сегодня Грифо готов играть, как и все остальные футболисты гостей — травмированных/дисквалифицированных у «Фрайбурга» нет.

