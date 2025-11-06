6 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Фрайбург». Начало игры — в 20:45 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Орлята» проиграла три матча из трех и без зачетных баллов в активе занимают только 33-е место в турнирной таблице.

За три матча коллектив из Ниццы смог забить три мяча, а пропустил целых шесть.

Последние матчи: в рамках Лиги Европы «гимнасты» уступили «Роме» (1:2), «Фенербахче» (1:2) и «Сельте» (1:2).

В последних встречах чемпионата Франции «Ницца» проиграла «ПСЖ» (0:1), но смогла выиграть у «Лилля» (2:0), «Ренна» (2:1) и «Лиона» (3:2).

Не сыграют: травмированы Мохамед Абдель Монем, Юссуф Ндайшимие, Терем Моффи, Мойзе Бомбито, Мохамед Али-Чо и Данте.

Состояние команды: подопечные Франка Эза проваливают свое выступление в Лиге Европы и им нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы во втором по престижности клубном турнире Европы.

Во французской Лиге 1 «Ницца» идет на восьмой строчке и является крепким середняком. Команда стартовала в чемпионате крайне плохо, но в последнее время стала побеждать и поднялась. В целом, перспективы у команды не очень радужные.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау имеет в своем активе семь очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги Европы.

За три матча «бразильцы из Брайсгау» смогли дважды выиграть и один раз сыграли вничью. За это время они забили пять мячей, а пропустили всего два.

Последние матчи: в Лиге Европы фрайбургцы победили «Базель» (2:1) и «Утрехт» (2:0), но сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).

В последних встречах Бундеслиги «Фрайбург» поделил очки с «Унионом» (0:0) и «Айнтрахтом» (2:2), а также уступил «Байеру» (0:2).

Также подопечные Юлиана Шустера смогли пройти «Фортуну» (3:1) в Кубке Германии.

Не сыграют: в лазарете лишь Даниэль-Кофи Кьере.

Состояние команды: «Фрайбург» обладает хорошим составом и неплохо играет, поэтому точно должен выходить в раунд плей-офф Лиги Европы. А дальше уже команде, конечно, будет сложно.

В чемпионате Германии «Фрайбург» пока что идет только 11-м. Думается, что команда точно не будет бороться за выживание, но ей будет и достаточно сложно забраться высоко, хотя в прошлой кампании они и финишировали пятыми.

Статистика для ставок

«Фрайбург» проиграл только 1 из последних 13 матчей

«Ницца» сыграла вничью только в 1 матче из последних 7

«Ницца» не забила только в 1 из последних 15 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ниццы» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: нельзя выделить фаворита встречи и все вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды в последнее время достаточно забивают, поэтому вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.