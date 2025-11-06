Завершились три встречи 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Джердан Шакири globallookpress.com

«Базель» и «ФКСБ» сыграли вничью — 1:1.

На гол Джердана Шакири на 19-й минуте с пенальти гости ответили точным ударом Дариуса Олару на 57-й минуте. Тот же Шакири на 74-й минуте оформил дубль, а на 89-й минуте Ибрагим Салах установил окончательный счет.

Румынский клуб играл в меньшинстве с 12-й минуты после удаления Штефана Тырновану.

«Базель» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место, «ФКСБ» с 3 баллами опустился на 30-ю строчку.

«Сельта» разгромила в гостях загребское «Динамо» — 3:0.

Дубль оформил Пабло Дюран, забивший на 4-й и 44-й минутах встречи. Также Серхи Родригес срезал мяч в свои ворота на 28-й минуте.

«Сельта» с 9 баллами поднялась на 3-е место в общей таблице, «Динамо» с 7 баллами опустился на 8-ю строчку.

«Зальцбург» дома обыграл «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:0.

Йорбе Вертессен открыл счет на 59-й минуте, а Алекса Терзич удвоил преимущество на 80-й минуте.

«Зальцбург» одержал первую победу и с 3 очками поднялся на 28-е место в таблице, «ГЭИ» (6) — шестнадцатый.