В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Криштиану знает, что он оказывает огромное влияние на всё, про что говорит. Мы как клуб осознаём, что в прошлом совершили много ошибок и пытаемся это изменить. Давайте не будем зацикливаться на том, что произошло. Нужно сосредоточиться на будущем», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на критику английского клуба со стороны Криштиану Роналду .

