Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на критику английского клуба со стороны Криштиану Роналду.
«Криштиану знает, что он оказывает огромное влияние на всё, про что говорит. Мы как клуб осознаём, что в прошлом совершили много ошибок и пытаемся это изменить. Давайте не будем зацикливаться на том, что произошло. Нужно сосредоточиться на будущем», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.
В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.