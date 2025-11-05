Бывший французский нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри﻿ раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за игру в матче с «Ливерпулем»﻿ в Лиге чемпионов, где команда из Мадрида уступила со счетом 0:1.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Не понимаю, почему он не оказывал давления на крайнего защитника "Ливерпуля"﻿. Нужно играть с тем, что есть, играть по ситуации. Винисиус же прессинговал Конора Брэдли, может, первые пять-семь минут, а потом отпустил оппонента по бровке. Зачем? Почему ты даёшь ему свободное пространство? Дави на него, пока он не получит желтую, и тогда эффективность его защиты снизится. Но Вини этого не сделал», — приводит слова Анри интернет-портал Liverpool.com.

В следующем туре мадридский клуб сыграет против «Олимпиакоса» 27 ноября. «Ливерпуль» встретится с ПСВ 1 ноября.﻿